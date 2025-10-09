Kramatorsk : l’Ukraine ordonne l’évacuation des familles avec enfants

En Brève

Jeudi 9 octobre, selon l’AFP, les autorités ukrainiennes ont ordonné l’évacuation obligatoire des familles avec enfants dans certains quartiers de Kramatorsk, dernière grande ville du Donbass contrôlée par Kiev. Située à une vingtaine de kilomètres de la ligne de front et régulièrement visée par des frappes russes, Kramatorsk voit sa situation sécuritaire se détériorer, a indiqué le conseil municipal sur Telegram.

