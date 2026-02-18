Koxie : « Si ma famille est en danger, je partirai »

La chanteuse Koxie, de son vrai nom Laure Cohen, fait un retour public inattendu en se positionnant dans la campagne des municipales 2026 à Paris aux côtés de Sarah Knafo, candidate soutenue par le parti Reconquête !. Connue pour son tube de 2007 « Garçon », Koxie, aujourd’hui coach en prise de parole, suscite l’attention en renouant avec l’engagement politique tout en affirmant garder une posture « sans étiquette ». Elle est également connue pour son soutien affiché à Israël.

Sorti en 2007, « Garçon » a propulsé Koxie au sommet des ventes en France et lui a assuré une notoriété durable. Après ce succès, son deuxième album, Le Prince charmant, n’a pas rencontré la même réception commerciale. Laure Cohen a diversifié ses activités : elle a animé des émissions sur les ondes, notamment aux côtés de Camille Combal sur Virgin Radio et avec Manu sur NRJ, avant de se tourner vers le coaching en prise de parole et de conserver une pratique scènique.

Selon un entretien relayé par Paris Match, Koxie a pris contact avec Sarah Knafo et explique avoir été attirée par la clarté et le pragmatisme du programme présenté par la candidate. « Je lui ai tout de même dit que j’étais admirative de ses propositions et de son programme. C’est simple, pragmatique et concret. Il n’y a pas de blabla chez elle, ce que j’apprécie », a déclaré la chanteuse, tout en précisant sa distance vis‑à‑vis d’Éric Zemmour et en se définissant comme « apolitique » : « Mon engagement est sans étiquette », a‑t‑elle ajouté.

Prises de position publiques et soutien à Israël

Les prises de parole publiques de Koxie ont déjà suscité des réactions par le passé. En 2024, invitée de l’émission Chez Jordan, Laure Cohen a évoqué la détérioration supposée de la situation pour les Juifs en France et la possibilité d’un départ si sa sécurité ou celle de sa famille était menacée : « Parce que si ça va trop loin on fait quoi ? On va où ? […] Mais si, à un moment donné, ma famille est en danger ou que je suis en danger, ben je vais partir », a‑t‑elle déclaré.

Elle a par ailleurs affirmé son soutien à Israël de manière explicite. Dans le même entretien, Koxie a dit soutenir l’État israélien « ouvertement et à 100 % », tout en exprimant son positionnement autour du thème de la paix : « Pour moi ce n’est pas de parler du conflit israélo‑palestinien parce que pour moi ce n’est pas ça le sujet. Le sujet c’est la paix ou c’est le terrorisme. C’est quel camp on choisit. Moi je suis dans le camp de la paix. »

Koxie a également regretté la circulation de ce qu’elle considère comme de la désinformation dans certains médias et a mentionné avoir des proches très jeunes impliqués sur les théâtres d’affrontement, décrivant la situation comme « dure ». Elle a déclaré ne pas cacher sa religion et a confirmé publiquement ses prises de position, ces éléments ayant été rapportés par la presse.