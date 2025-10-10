Kiev secouée par plusieurs explosions, le réseau énergétique visé

En Brève

De multiples explosions ont retenti dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 octobre à Kiev, ont rapporté des journalistes de l’AFP. Le ministère ukrainien de l’Énergie a fait état, sur sa page Facebook, de frappes « massives » visant les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Les correspondants ont en outre entendu de nombreuses détonations et le vrombissement de drones d’attaque, tandis que le maire de la capitale a indiqué que l’ensemble du secteur Est de la ville était privé d’électricité.

