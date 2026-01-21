Kiev : plus de la moitié encore privée d’électricité, avertit Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a alerté, mercredi 21 janvier, sur l’ampleur des dégâts causés par des frappes russes qui ont de nouveau touché les infrastructures de la capitale. «Ce matin, environ 4000 immeubles à Kiev étaient encore privés de chauffage et près de 60% de la capitale était sans électricité», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux, information relayée par l’AFP. Les attaques, survenues dans la nuit de lundi à mardi, surviennent alors que l’Ukraine endure des températures hivernales particulièrement basses.

Des dizaines de milliers de Kievois plongés dans le froid après de nouvelles frappes

La destruction d’installations énergétiques — lignes à haute tension, postes électriques et installations de distribution — a provoqué des coupures massives d’électricité et de chauffage. En conséquence, des quartiers entiers se sont retrouvés dans l’obscurité et sans moyens de chauffe, exposant de nombreux habitants au risque d’hypothermie et compliquant l’accès à des services essentiels, comme l’eau courante et les soins de santé.

Conséquences immédiates et mesures d’urgence

Face à la situation, les autorités municipales et nationales ont organisé des dispositifs d’urgence pour venir en aide aux populations les plus vulnérables. Des centres d’accueil et des points de ravitaillement ont été ouverts pour fournir chaleur, eau chaude et prise en charge temporaire des personnes âgées, des familles et des sans-abri. Des équipes techniques se sont également mobilisées pour effectuer des réparations, dans des conditions rendues difficiles par le froid et par les risques de nouvelles frappes.

Les responsables ukrainiens ont signalé la mise en place de mesures de gestion de la demande d’électricité, incluant des coupures programmées et des priorités données aux hôpitaux, aux services d’urgence et aux infrastructures critiques. Ces décisions visent à préserver l’essentiel du réseau pendant que des travaux de réparation et de renforcement sont conduits, mais elles maintiennent une partie significative de la population sans chauffage ni électricité.

Contexte régional et répercussions internationales

Depuis le début du conflit, les attaques ciblant le réseau énergétique ukrainien se sont répétées, particulièrement en période hivernale, lorsque les besoins en chauffage augmentent. Ces actions ont des répercussions humanitaires immédiates et alimentent les appels de la communauté internationale en faveur d’un soutien accru pour les réparations d’urgence et l’aide humanitaire.

Pour l’Afrique, comme pour d’autres régions, cette crise rappelle la vulnérabilité des populations face à la destruction des infrastructures essentielles en temps de guerre, ainsi que l’importance de mécanismes de protection civile et d’assistance internationale. Plusieurs pays et organisations humanitaires suivent la situation et ont exprimé leur disponibilité à fournir une assistance, tandis que les décisions diplomatiques autour du conflit continuent d’évoluer.

Les autorités ukrainiennes continuent de documenter les dommages et d’évaluer les besoins à moyen terme pour restaurer complètement les services énergétiques. En attendant, des dizaines de milliers d’habitants de Kiev et des zones touchées restent confrontés à des conditions hivernales difficiles, dans un contexte où toute nouvelle attaque risque d’aggraver la situation humanitaire.