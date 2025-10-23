Kiev : la Russie a rendu 1 000 corps présentés comme des soldats ukrainiens

En Brève

La Russie a rendu jeudi 23 octobre à l’Ukraine 1 000 corps présentés comme ceux de soldats ukrainiens tués au combat, a annoncé l’administration ukrainienne chargée des prisonniers de guerre, précisant que les opérations de rapatriement se sont déroulées ce jour-là avec l’appui du Comité international de la Croix-Rouge (CICR); un processus d’identification des dépouilles doit désormais être engagé.

