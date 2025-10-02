Kétou: le conseil de supervision met fin aux fonctions du secrétaire exécutif

Le conseil de supervision de la commune de Kétou a décidé, lors d’une session extraordinaire tenue le 2 octobre 2025, de mettre fin aux fonctions du secrétaire exécutif, Richard Tossou.

Cette décision, prise en accord avec la préfecture du Plateau, marque un tournant dans la gouvernance locale.

Selon les motifs avancés, l’intéressé est reproché d’insuffisance de résultats dans la conduite de ses missions. La maire de la commune, Lucie Sessinou, a fortement soutenu la mesure, estimant que l’efficacité administrative devait être renforcée pour répondre aux attentes de la population.

De son côté, Richard Tossou rejette les accusations portées contre lui et plaide pour un réexamen de sa situation auprès des autorités compétentes.

Le cas de Kétou n’est pas isolé. Depuis le début de l’année, plusieurs secrétaires exécutifs à travers le pays ont été relevés de leurs fonctions, notamment à Porto-Novo, Tanguiéta, Adjarra ou encore Toucountouna. Ces décisions, justifiées officiellement par des besoins d’efficacité, alimentent toutefois des débats sur la frontière entre responsabilité administrative et pressions politiques.

Quels impacts pour la commune ?

À Kétou, la révocation du secrétaire exécutif ouvre une nouvelle phase d’incertitude. Le conseil de supervision devra rapidement désigner un remplaçant pour assurer la continuité des services communaux et maintenir le cap sur les projets de développement en cours.