Fête de l’indépendance de la Côte d’Ivoire : le Bénin participera au défilé militaire du 7 août

Le Bénin prendra part aux festivités marquant le 66ᵉ anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire. Des éléments des Forces armées béninoises défileront à Yopougon aux côtés de délégations militaires de trois autres pays.

Le Bénin figure parmi les pays invités à participer au défilé officiel de la 66ᵉ Fête de l’indépendance de la Côte d’Ivoire, prévue le 7 août 2026 à Yopougon. L’annonce a été faite ce mardi 14 juillet par le Chef d’État-Major Général des Armées ivoiriennes, le général d’armée Lassina Doumbia, lors d’une conférence de presse. Selon lui, quatre pays prendront part au défilé militaire aux côtés des forces ivoiriennes : le Bénin, le Gabon, la Guinée et l’Inde.

D’après les autorités militaires ivoiriennes, cette participation s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération, d’amitié et de fraternité entre la Côte d’Ivoire et ces États partenaires. Après Grand-Bassam en 2024 et Bouaké en 2025, c’est la commune de Yopougon qui accueillera cette année les festivités officielles de l’indépendance.

La célébration sera marquée par le traditionnel défilé militaire et civil, ainsi que par plusieurs activités culturelles et populaires en présence des autorités ivoiriennes, des délégations étrangères et de nombreux invités. Le Bénin sera ainsi représenté à l’un des temps forts de cette commémoration nationale, illustrant les relations de coopération entre Cotonou et Abidjan.