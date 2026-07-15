Bénin: identifié dans une vidéo, un homme risque deux ans de prison pour apologie de crime contre la sûreté de l’État

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) s’est penchée, ce lundi 13 juillet 2026, sur le dossier d’un homme poursuivi pour « apologie de crime contre la sûreté de l’État ».

Le ministère public a requis une peine de deux ans de prison ferme et une amende de 500 000 francs CFA à l’encontre du prévenu.

​L’origine de cette affaire remonte au 7 décembre 2025. Ce jour-là, au quartier Zongo à Cotonou, des manifestants ont été filmés dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux alors qu’ils scandaient des slogans à la gloire des auteurs d’une tentative de coup d’État.

​Identifié sur ces images, le suspect a été interpellé par les forces de l’ordre le 28 janvier 2026.

​La défense plaide l’effet de foule et le reflexe de survie

​À la barre, le prévenu a fermement plaidé non coupable, niant les faits qui lui sont reprochés. Son conseil, Me Claire Lise Henry, a plaidé la relaxe pure et simple de son client, ou subsidiairement une relaxe au bénéfice du doute, arguant que les éléments constitutifs de l’infraction font défaut.

​Selon la version de la défense, le prévenu ne figurait pas parmi les manifestants d’origine et s’est retrouvé au cœur du rassemblement par pur hasard. Ignorant le contexte politique de l’attroupement, il aurait été guidé par un simple « effet de groupe ».

Pour sa défense, s’il a répété les slogans scandés autour de lui, ce n’était nullement par conviction politique, mais par pur réflexe de survie afin de ne pas être pris à partie par la foule en colère.

​Le verdict attendu pour la rentrée d’octobre

​Cette ligne de défense n’a pas convaincu le ministère public. Estimant que l’infraction d’apologie de crime contre la sûreté de l’État est bel et bien caractérisée, le parquet a maintenu ses réquisitions, réclamant une condamnation ferme.

​Le juge de la CRIET a mis l’affaire en délibéré. Le verdict final ainsi que la décision de la Cour sont attendus pour le 19 octobre prochain.