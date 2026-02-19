Karl Lagerfeld, mort le 19 février 2019, demeure au centre d’un mystère personnel longtemps entretenu : l’homme en lunettes noires, directeur artistique de Chanel depuis 1983 et créateur pour Fendi, a volontairement brouillé les informations sur son année de naissance. Une biographie publiée en 2023 par William Middleton, Paradise Now, apporte des éléments nouveaux sur les raisons qui l’ont poussé à se rajeunir publiquement, révélant un geste motivé par une lourde charge symbolique liée à l’histoire allemande.

Durant sa vie, Lagerfeld a tour à tour avancé 1933, 1935 ou 1938 comme année de naissance. Ce flou n’était pas un simple caprice de célébrité mais, d’après le biographe William Middleton, une stratégie de dissociation: « J’avais honte. J’avais honte d’être né la même année que celle qu’avait choisie Hitler pour commencer sa politique antisémite en Allemagne en tuant les juifs. Et je ne voulais pas avoir quelque lien que ce soit avec cette année-là », lui aurait confié le couturier.

Selon cette version, Karl Lagerfeld serait réellement né en 1933 en Allemagne, année de l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler, mais il s’est présenté pendant des décennies comme né en 1938, s’efforçant d’effacer cinq années de son identité publique. Ce décalage a pris des formes concrètes : des déclarations répétées, et, selon certaines sources rapportées par Middleton, une modification graphique sur des documents où un « 3 » aurait été transformé en « 8 ».

La construction d’une identité et le secret

La manipulation de sa date de naissance s’inscrit dans une gestion méticuleuse de son image. Pour Lagerfeld, indiquer 1938 signifiait aussi suggérer qu’il avait été trop jeune pour être témoin conscient des événements de la fin des années 1930 en Allemagne, et donc pour en porter le poids symbolique. William Middleton présente cette altération comme une manière de déplacer son enfance hors du champ de la conscience politique.

Ce rapport complexe au passé allemand s’articule avec une histoire familiale et des habitudes de discrétion. Élevé par une mère décrite comme autoritaire, Lagerfeld a évoqué une éducation sévère ; des révélations ont même évoqué la disparition ou la destruction possible de son acte de naissance, alimentant le flou autour de son âge réel.

Le contrôle de son image s’est étendu jusqu’à la gestion de sa santé. Après avoir appris qu’il était atteint d’un cancer — plusieurs sources évoquent un cancer du pancréas — en 2015, il l’a tenu secret et n’en a parlé qu’à très peu de personnes. Caroline Lebar, qui fut longtemps à ses côtés, a déclaré qu’elle n’avait appris sa maladie qu’après sa disparition, soulignant que Lagerfeld « refusait de montrer sa fatigue« .

Le 19 février 2019, Karl Lagerfeld est décédé à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Officiellement, son âge à la mort a été indiqué comme 85 ans, un chiffre toutefois assombri par les variations qu’il avait lui-même entretenues au sujet de sa naissance.