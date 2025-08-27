Kandi: Les Démocrates dénoncent une « manœuvre politique » contre leurs nouveaux conseillers

Le parti d’opposition Les Démocrates (LD) a réagi avec vigueur ce mardi à la tentative de destitution de dix conseillers communaux de Kandi, issus de la FCBE et de l’UP-R, récemment ralliés à ses rangs.

Dans un point de presse tenu à Cotonou, la formation de Boni Yayi a dénoncé une « stratégie sournoise » de la mouvance présidentielle, qu’elle accuse d’user de manœuvres pour freiner son expansion.

Selon Les Démocrates, l’arrivée de ces dix responsables locaux parmi lesquels le premier adjoint au maire, des présidents de commission et des chefs d’arrondissement constitue « un séisme politique » dans l’Alibori. Le parti affirme qu’il s’agit d’une preuve de l’adhésion croissante de la population à son projet en vue des élections générales de 2026.

La menace d’un vote de défiance

Face à ce basculement, le parti dénonce la préparation d’un vote de défiance prévu dès le 27 août contre ces conseillers, visant à les démettre de leurs responsabilités au sein du conseil communal. Une manœuvre que Les Démocrates jugent sélective : « Quand des conseillers de la FCBE ont rejoint l’UP-R ou le Bloc Républicain, aucune procédure n’a été engagée. Mais dès qu’il s’agit de notre parti, les attaques fusent », accuse la formation.

Le parti d’opposition estime que ce traitement différencié confirme l’alliance tacite entre la FCBE et les partis proches du pouvoir. « La FCBE n’est plus une véritable opposition. Elle se révèle chaque jour comme un allié déguisé de la mouvance », déclare-t-il.

Un appel au ralliement national

Dans sa déclaration, Les Démocrates ont élargi leur dénonciation à d’autres communes du pays – de Natitingou à Abomey-Calavi, en passant par Parakou et Malanville où des adhésions similaires auraient déjà suscité des tensions locales. Le parti conclut en lançant un appel à toutes les personnalités hésitantes à rejoindre ce qu’il décrit comme « la déferlante démocratique ».