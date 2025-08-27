Kandi: huit conseillers communaux destitués après leur ralliement aux Démocrates

La crise latente au sein du conseil communal de Kandi a atteint son épilogue ce mercredi 27 août 2025. Huit conseillers communaux, dont des figures majeures de l’exécutif local, ont été démis de leurs fonctions à la suite d’un vote de défiance tenu à la mairie.

En toile de fond, leur récente démission des Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) pour rejoindre Les Démocrates, principal parti de l’opposition.

Parmi les élus concernés figure Séidou Abdouwahabou, premier adjoint au maire. Quatre chefs d’arrondissement ont également perdu leurs postes : Imorou F. Moustapha (Kandi 3), Tamou Bagri Gounou Charles (Dowari), Salifou Raoufou (Angaradébou) et Kora Gounou Idrissou (Sam).

Trois présidents de commissions communales ont subi le même sort : Adamou N’daye Ibrahim (Affaires Sociales, Sportives et Culturelles), Bogo Béré Thomas (Coopération et Relations avec les Institutions) et Doti Sanda (Affaires Économiques et Financières).

Une sanction politique assumée

Le vote, organisé à main levée lors d’une séance extraordinaire, a été initié à la suite d’une demande officielle de la FCBE.

Cette décision marque une étape importante dans la recomposition politique locale, alors que les élections générales de 2026 approchent. Elle illustre également la fragilité des équilibres partisans dans les conseils communaux, où les changements d’allégeance peuvent entraîner des bouleversements immédiats.