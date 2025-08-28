PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Politique image/svg+xml Kandi: "C’est tout à fait normal que la FCBE leur retire sa confiance", la FCBE sur le vote de défiance

Kandi: « C’est tout à fait normal que la FCBE leur retire sa confiance », la FCBE sur le vote de défiance

Politique
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE)
Parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE)
- Publicité-

Le Parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) a officialisé un vote de défiance contre dix élus communaux de Kandi ayant récemment rallié le parti d’opposition Les Démocrates (LD).
Ces conseillers, élus initialement sous la bannière FCBE, ont choisi de rejoindre le camp de l’ancien président Boni Yayi, une décision que leur ancien parti juge inacceptable.

Selon Prosper Adoukonou, conseiller juridique du parti FCBE, « les élus ne peuvent pas quitter un parti qui les a fait élire et continuer à jouir des prérogatives liées à cette position ». Invité sur Bip Radio, il a insisté sur la légalité du processus qui les a démis de leur fonction.

« Le parti qu’ils ont rejoint ne peut dénoncer un vote de défiance à leur égard. C’est tout à fait normal et légal que la FCBE leur retire sa confiance. »

Le premier adjoint au maire, plusieurs présidents de commissions ainsi que des chefs d’arrondissement sont les 10 élus concernés par ce vote de défiance qui a eu lieu le 27 août 2025 selon plusieurs sources.

De son côté, Les Démocrates a réagi lors d’une conférence de presse, saluant le « courage » des élus démissionnaires et présentant leur ralliement comme un « moment historique ». Le parti a condamné l’initiative du FCBE et accusé la mouvance présidentielle d’ingérence dans ce dossier.

« Ces élus ont écouté la voix des populations de la commune de Kandi et rejoint le Parti Les Démocrates pour poursuivre le développement du territoire », a déclaré un représentant du parti.

Cette affaire, qui secoue le conseil communal de Kandi, illustre la forte tension politique qui règne à l’approche des échéances électorales de 2026.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : Crisis Group alerte sur une possible ingérence russe avant la présidentielle

Bénin

Accident au niveau du pont de Wondo: le corps du second passager repêché après des heures de recherche

Tchad

Tchad : un sous-préfet arrêté pour destruction d’archives anciennes

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire – Présidentielle 2025: Jean François Kouassi collecte 70.000f sur les 35 millions sollicités en ligne

Bénin

Bénin: programme de la distribution des attestations du Bac 2025, faites vos demandes en ligne

Bénin

Bénin: une deuxième vague de sinistrés de la berge Est de Cotonou dédommagés

Bénin

Parrainage électoral: vives divergences entre la Céna et les députés

Bénin

Bénin: fermeture de l’axe carrefour Godomey magasin – Carrefour Adjaha, voici les itinéraires de déviation

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire: une guérisseuse traditionnelle dépose sa candidature

Guinée équatoriale

Guinée Equatoriale: Balthazar Ebang Engonga condamné à huit ans de prison

VOIR TOUS LES FLASHS