Kandi: « C’est tout à fait normal que la FCBE leur retire sa confiance », la FCBE sur le vote de défiance

Le Parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) a officialisé un vote de défiance contre dix élus communaux de Kandi ayant récemment rallié le parti d’opposition Les Démocrates (LD).

Ces conseillers, élus initialement sous la bannière FCBE, ont choisi de rejoindre le camp de l’ancien président Boni Yayi, une décision que leur ancien parti juge inacceptable.

Selon Prosper Adoukonou, conseiller juridique du parti FCBE, « les élus ne peuvent pas quitter un parti qui les a fait élire et continuer à jouir des prérogatives liées à cette position ». Invité sur Bip Radio, il a insisté sur la légalité du processus qui les a démis de leur fonction.

« Le parti qu’ils ont rejoint ne peut dénoncer un vote de défiance à leur égard. C’est tout à fait normal et légal que la FCBE leur retire sa confiance. »

Le premier adjoint au maire, plusieurs présidents de commissions ainsi que des chefs d’arrondissement sont les 10 élus concernés par ce vote de défiance qui a eu lieu le 27 août 2025 selon plusieurs sources.

De son côté, Les Démocrates a réagi lors d’une conférence de presse, saluant le « courage » des élus démissionnaires et présentant leur ralliement comme un « moment historique ». Le parti a condamné l’initiative du FCBE et accusé la mouvance présidentielle d’ingérence dans ce dossier.

« Ces élus ont écouté la voix des populations de la commune de Kandi et rejoint le Parti Les Démocrates pour poursuivre le développement du territoire », a déclaré un représentant du parti.

Cette affaire, qui secoue le conseil communal de Kandi, illustre la forte tension politique qui règne à l’approche des échéances électorales de 2026.