Kandi: après le vote de défiance, Paul Hounkpè fait nommer plusieurs personnes dans le conseil communal

La crise qui secoue le conseil communal de Kandi connaît un nouveau tournant. À la suite du vote de défiance ayant visé certains élus passés au parti Les Démocrates, la direction nationale des Forces cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) a procédé à une réorganisation des postes vacants.

La décision a été officialisée par une note du secrétaire exécutif national du parti, Paul Hounkpè, datée du 18 septembre 2025 et adressée au préfet de l’Alibori.

Selon les nouvelles nominations, Bouko Yaya devient premier adjoint au maire, en remplacement d’Abdouwahabe Salifou, tandis qu’Abdou Moutawagibou Salifou est désigné deuxième adjoint au maire.

Quatre chefs d’arrondissement (CA) ont également été installés. Il s’agit de Kora Lafia Kora à la tête de l’arrondissement de Sam ; Abdoulaye Moumouni à Angaradébou ; Wassou Babai Alou à Donwari ; Garba Mouhamadou, élu conseiller dans le deuxième arrondissement, prend désormais la direction du troisième arrondissement.

Des commissions permanentes réattribuées

Les commissions permanentes du conseil ont aussi été réorganisées. Ainsi : Bio Mohamed préside désormais la commission des Affaires domaniales et environnementales, Ouroudi Mama Badou celle des Affaires sociales, sportives et culturelles ; l’ancien maire, Orou Ganni Bachabi Abibou, prend la tête de la commission de la Coopération et des relations avec les institutions ; Tamou Yarou Wahabou est désigné président de la commission des Affaires économiques et financières.

Cette redistribution traduit la volonté de la FCBE de maintenir son contrôle sur la gestion municipale de Kandi, dans une première circonscription électorale où les recompositions politiques s’intensifient à l’approche des prochaines échéances.