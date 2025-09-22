PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Kandi: après le vote de défiance, Paul Hounkpè fait nommer plusieurs personnes dans le conseil communal

Kandi: après le vote de défiance, Paul Hounkpè fait nommer plusieurs personnes dans le conseil communal

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Paul Hounkpè, Secrétaire exécutif de la FCBE, chef de file de l'opposition
- Publicité-
. .

La crise qui secoue le conseil communal de Kandi connaît un nouveau tournant. À la suite du vote de défiance ayant visé certains élus passés au parti Les Démocrates, la direction nationale des Forces cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) a procédé à une réorganisation des postes vacants.

La décision a été officialisée par une note du secrétaire exécutif national du parti, Paul Hounkpè, datée du 18 septembre 2025 et adressée au préfet de l’Alibori.

Selon les nouvelles nominations, Bouko Yaya devient premier adjoint au maire, en remplacement d’Abdouwahabe Salifou, tandis qu’Abdou Moutawagibou Salifou est désigné deuxième adjoint au maire.

Quatre chefs d’arrondissement (CA) ont également été installés. Il s’agit de Kora Lafia Kora à la tête de l’arrondissement de Sam ; Abdoulaye Moumouni à Angaradébou ; Wassou Babai Alou à Donwari ; Garba Mouhamadou, élu conseiller dans le deuxième arrondissement, prend désormais la direction du troisième arrondissement.

Des commissions permanentes réattribuées

Les commissions permanentes du conseil ont aussi été réorganisées. Ainsi : Bio Mohamed préside désormais la commission des Affaires domaniales et environnementales, Ouroudi Mama Badou celle des Affaires sociales, sportives et culturelles ; l’ancien maire, Orou Ganni Bachabi Abibou, prend la tête de la commission de la Coopération et des relations avec les institutions ; Tamou Yarou Wahabou est désigné président de la commission des Affaires économiques et financières.

Cette redistribution traduit la volonté de la FCBE de maintenir son contrôle sur la gestion municipale de Kandi, dans une première circonscription électorale où les recompositions politiques s’intensifient à l’approche des prochaines échéances.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
RD Congo

RDC : Vital Kamerhe face à un vote décisif à l’Assemblée nationale

Bénin

N’Dali: l’épouse d’un revendeur de bétail tuée lors d’une incursion violente

Monde

France : Emmanuel Macron annonce la reconnaissance de l’État de Palestine à l’ONU

Bénin

« Je serai candidat sur la liste LD pour les élections législatives de 2026 », Basile Ahossi

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : Affi N’Guessan appelle l’opposition à s’unir contre un 4ᵉ mandat de Ouattara

Bénin

Parakou: une restauratrice victime de trois cambriolages successifs, un suspect arrêté

Gabon

Libreville: un passager béninois interpellé avec des objets rituels interdits

Bénin

Concours d’entrée dans les instituts universitaires: les résultats de 7 écoles

Monde

Estonie: trois avions russes violent l’espace aérien, l’Otan réagit immédiatement

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : 18 militants pro-Gbagbo remis en liberté

VOIR TOUS LES FLASHS