Kamoulox+ : la nouvelle création Canal+ signée Kad Merad et Olivier Baroux est en tournage

Canal+ a annoncé ce lundi le lancement du tournage de « Kamoulox + », nouvelle création originale signée Kad Merad et Olivier Baroux : le tournage se déroule actuellement en région parisienne pour une période d’environ deux semaines, et promet de revisiter le jeu culte des années 1990-2000 sous la forme d’une succession de séquences comiques mêlant sketchs, parodies et pastiches. La chaîne n’a, pour l’heure, communiqué ni date de diffusion ni format définitif.

Le Kamoulox est connu pour sa mécanique volontairement absurde et son langage rituel. À l’origine, le jeu consiste à enchaîner des propositions incongrues et à conclure par l’exclamation devenue emblématique — « Ka Ka Mou ! Ka Ka Mou ! Ka Ka Mou Lox ! » —, une formule qui a fait entrer le terme dans le lexique populaire pour qualifier une situation incompréhensible ou une conversation absurde. Exemple-type souvent cité par les amateurs : « Je repeins la tour Eiffel en bleu et je gagne un kilo de merguez. Kamoulox ! ».

Le retour annoncé vise à capitaliser sur cette notoriété et sur la complicité du duo Merad-Baroux, reconnu depuis les années 1990 pour ses collaborations à la télévision et au cinéma. Les deux humoristes sont ici présentés à la fois comme créateurs et interprètes d’une version modernisée du concept, susceptible d’intégrer des invités et des formats variés afin d’actualiser l’humour absurde du Kamoulox pour un public contemporain.

Un tournage en région parisienne et une production signée Shine Fiction

Selon le communiqué de Canal+, la réalisation de « Kamoulox + » a été confiée à Arthur Sanigou, déjà repéré sur des projets de comédie. La production est assurée par Shine Fiction, filiale du groupe Banijay France, dirigée par Dominique Farrugia, figure liée à l’histoire du programme et à plusieurs projets télévisuels. La brièveté annoncée des prises de vues — environ deux semaines — laisse entendre une construction en modules et séquences plutôt qu’une fiction linéaire classique.

Le format annoncé se présente comme une « plateforme » fictive, proposant une mosaïque de contenus improbables : parodies de films, fausses séries, documentaires décalés et, surtout, le retour du jeu Kamoulox lui‑même. Kad Merad et Olivier Baroux devraient tenir la plupart des sketchs et retrouver leur duo emblématique, tandis que des personnalités invitées sont attendues pour alimenter les différentes rubriques.

Le projet se veut une réécriture contemporaine du concept sans pour autant en modifier l’esprit : le jeu reste décrit comme volontairement incompréhensible, conservant son humour absurde qui a contribué à sa popularité. Canal+ n’a pas précisé le calendrier de diffusion ni le format définitif (série d’épisodes, numéros spéciaux, ou autre) ; ces informations restent donc à venir.