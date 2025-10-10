Kaboul accuse le Pakistan d’avoir violé sa souveraineté

En Brève

Le ministère taliban de la Défense a accusé, vendredi 10 octobre, le Pakistan d’avoir violé la souveraineté de l’Afghanistan, après deux explosions non revendiquées ayant touché Kaboul la veille au soir, rapporte l’AFP. Dans un message publié sur X, le ministère affirme que «une fois de plus, le Pakistan a pénétré l’espace aérien afghan», et ajoute que des frappes auraient visé un marché civil dans la province de Paktika, près de la ligne Durand.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ