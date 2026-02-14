Juventus privé de Khéphren Thuram face à l’Inter en Serie A

Ce samedi, la Juventus se déplace à San Siro pour affronter l’Inter Milan à 19h45 GMT, à l’occasion de la 25e journée de Serie A. Cette rencontre revêt une importance cruciale tant pour la lutte au Scudetto que pour la course aux places européennes, et représente un test majeur pour les ambitions des Bianconeri.

Le club turinois devra toutefois faire sans Khéphren Thuram. Le milieu français souffre d’un œdème osseux apparu après une contusion et, malgré une nouvelle évaluation la veille du match, le staff médical a opté pour la prudence afin de préserver le joueur pour les échéances à venir. De ce fait, la confrontation très attendue entre Khéphren et son frère Marcus, habituellement aligné du côté de l’Inter, ne pourra pas avoir lieu cette fois-ci — les précédentes rencontres entre les deux frères avaient souvent tourné à l’avantage du représentant de la Vieille Dame.

Pour compenser l’absence de Thuram, l’entraîneur pourrait aligner Teun Koopmeiners aux côtés de Manuel Locatelli afin d’assurer la stabilité et la maîtrise du milieu. Cette association viserait à conserver une assise défensive tout en gardant des options de distribution vers l’avant. D’autres alternatives tactiques restent possibles selon l’état physique du groupe et les choix opposés par l’Inter.

Effectif retenu pour le déplacement

Les joueurs appelés pour ce déplacement sont : Perin, Holm, Bremer, Gatti, Locatelli, Kelly, Conceição, Koopmeiners, Yildiz, Zhegrova, Boga, Kalulu, Di Gregorio, Adžić, Kostić, Openda, Miretti, McKennie, Pinsoglio, Cambiaso, David et Cabal. Cette sélection mêle expérimentés et jeunes talents, offrant plusieurs options en défense, au milieu et en attaque pour aborder un derby chargé d’enjeux.