Jurgen Klopp a dit non à Manchester United et Chelsea

L’ancien manager de Liverpool, aujourd’hui dirigeant au sein du groupe Red Bull, Jurgen Klopp, aurait décliné plusieurs approches prestigieuses après son départ d’Anfield, selon son agent.

Jürgen Klopp continue de susciter les convoitises. Parti de Liverpool en 2024 après un cycle de près de neuf ans, l’entraîneur allemand avait choisi de s’éloigner des terrains pour faire une pause. Depuis, il occupe la direction du département football du groupe Red Bull, un rôle stratégique loin des bancs de touche.

Mais selon son représentant, Marc Kosicke, les sollicitations n’ont jamais cessé. Dans un entretien accordé à Transfermarkt, l’agent a révélé que plusieurs géants de Premier League ont tenté leur chance. « Avant de rejoindre Red Bull, Jürgen aurait pu entraîner les États-Unis ou l’Angleterre », a-t-il confié. « Probablement l’Allemagne aussi, si Julian Nagelsmann n’y était pas déjà allé. »

Kosicke va plus loin : « Même Chelsea et Manchester United se sont renseignés, bien que Jürgen ait clairement indiqué qu’il n’entraînerait aucun autre club en Angleterre. Ces demandes continuent d’affluer. » Une position cohérente avec l’attachement affiché par Klopp envers Liverpool. Malgré les appels du pied des cadors anglais, l’ancien technicien des Reds semble décidé à préserver son héritage sur les bords de la Mersey, tout en explorant un nouveau chapitre de sa carrière dans les coulisses du football européen.