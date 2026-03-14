Julien Lieb présente sa compagne Amélie lors des répétitions de DALS

Vendredi 13 mars 2026, les répétitions de Danse avec les stars ont offert un temps de pause émotionnel : le jeune chanteur Julien Lieb a présenté à sa partenaire de scène sa compagne Amélie, venue l’aider à travailler une valse technique, un geste remarqué au cœur d’une émission diffusée sur TF1 quelques heures avant l’élimination d’Angélique Angarni-Filopon.

Dans les studios, entre deux passages chorégraphiques, Amélie, décrite comme danseuse professionnelle, est intervenue pour « donner des conseils » à Julien Lieb afin de peaufiner la valse qui devait être évaluée lors du prime. Selon les images et échanges captés sur place, le couple a répété ensemble la séquence, Amélie montrant une implication visible et une réelle complicité avec l’artiste.

Les réactions sur le plateau ont été positives : Amélie a déclaré « J’adore ça » et Elsa Bois, partenaire de Julien sur la piste, a salué sa présence en estimant que « ça va lui mettre un coup de fouet pour le reste de la semaine ».

Julien Lieb présente sa compagne Amélie et évoque son rôle dans sa préparation

Face aux caméras de TF1, Julien Lieb a expliqué que la venue d’Amélie répondait à un objectif précis de préparation pour la valse technique. Le terme « valse technique » renvoie aux exigences de précision, de posture et de synchronisation propres aux danses de salon notées lors des primes de Danse avec les stars.

La présence d’Amélie sur le plateau n’était pas une première : elle avait déjà fait une apparition lors de la participation de Julien à la Star Academy et s’était montrée présente lors d’autres moments publics de sa carrière. Sur les réseaux sociaux, un message publié le 13 mars 2026 rappelait également une précédente apparition du couple le 30 décembre 2023, lorsque la jeune femme avait surpris Julien au cours d’un prime.

Dans une interview accordée à Ciné Télé Revue, Julien Lieb a attribué à sa compagne un rôle majeur dans son équilibre personnel. Il y affirmait que l’amour qu’il partage avec elle lui avait redonné une raison de se battre : « L’amour ‘amoureux’ m’a redonné une raison de me battre pour quelqu’un qui n’était pas moi parce que je n’avais tellement plus d’estime de moi, que je n’avais aucune envie ni besoin de le faire pour moi. C’est elle qui m’a sauvé« .

Le chanteur a également qualifié sa relation de pilier important, déclarant : « C’est magnifique. Une des choses pour lesquelles je suis le plus reconnaissant à l’heure actuelle, c’est ma relation avec ma copine, parce que c’est un pilier assez fort« .

Sur le plateau de répétition, l’échange entre les trois protagonistes — Julien Lieb, Amélie et Elsa Bois — s’est déroulé dans un climat de concentration mêlé de chaleur humaine, alors que les équipes se préparaient pour le prime diffusé ultérieurement sur TF1.