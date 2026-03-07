Julien Doré répond à une téléspectatrice après les critiques sur sa reprise de Moi… Lolita

Julien Doré a suscité un vif débat sur les réseaux sociaux après la diffusion, samedi 7 mars, d’une prestation de « Danse avec les stars » reprenant sa version de « Moi… Lolita ». La séquence, utilisée pour la chorégraphie de Julien Lieb et Elsa Bois et accompagnée exceptionnellement par l’humoriste Roman Doduik, a provoqué des réactions contrastées, relayées et commentées sur X (ex-Twitter), où le chanteur a répondu directement à une téléspectatrice mécontente en lui adressant le message: « Calme-toi ».

La critique initiale, publiée par une internaute, précisait: « Par contre, la reprise de Lolita de Julien Doré, c’est un cauchemar auditif ». Plusieurs abonnés lui ont donné raison, estimant que le problème tenait à la chanson elle‑même plutôt qu’à l’interprétation. D’autres réactions ont été plus nuancées, certains évoquant l’importance du droit d’expression pour les téléspectateurs.

La version utilisée lors du divertissement n’est pas nouvelle: il s’agit d’une interprétation de Julien Doré déjà existante, réemployée pour les besoins de la danse diffusée samedi. « Moi… Lolita » est le tube qui a révélé Alizée au début des années 2000, et toute reprise de ce titre suscite régulièrement comparaisons et controverses en raison de son enracinement dans la mémoire collective.

Réponse de l’artiste et contexte des réactions

La réponse de Julien Doré a été courte et lapidaire: « Calme-toi ». Selon les échanges visibles sur X, son intervention n’a pas calmé le débat: certains internautes ont contesté son dernier album et la qualité de ses concerts récents, écrivant notamment: « Ben non, c’est pas génial. Désolé, j’ai vu trois concerts de toi avec le précédent album. Celui-ci est désolant et sans âme. Plus d’inspiration ? »

D’autres intervenants ont pris la défense de la spectatrice, rappelant qu’elle avait « le droit de s’exprimer ». Ces variations de ton illustrent la polarisation fréquente autour des reprises de titres populaires et de l’appropriation artistique d’œuvres très identifiées à un interprète original.

Sur le plan professionnel, Julien Doré demeure une figure reconnue de la chanson francophone: révélé il y a une vingtaine d’années par l’émission Nouvelle Star, il a publié six albums studio qui, selon les chiffres communiqués, se sont vendus à plus de 2 millions d’exemplaires. Parmi ses titres phares figurent « Paris-Seychelles », « Le Lac », « Coco Câline » et « Nous ».

La séquence et les réactions qui l’ont accompagnée ont été relayées dans les heures suivant la diffusion du programme, notamment sur X, où l’artiste a choisi de répondre directement à un internaute. Les échanges publiquement accessibles montrent une discussion mixte entre critiques artistiques et défense du droit à l’expression des téléspectateurs.