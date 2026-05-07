Julie de Mariés au premier regard : harcelée, elle porte plainte après plusieurs semaines de calvaire

Julie, candidate emblématique de l’émission Mariés au premier regard diffusée sur M6, traverse depuis plusieurs semaines une période particulièrement difficile. La jeune femme est devenue la cible d’un harcèlement en ligne d’une rare intensité, fait de moqueries incessantes, d’insultes répétées et de messages privés agressifs. Cette situation s’est aggravée au point qu’elle a récemment été menacée, un événement qui l’a poussée à agir en saisissant la justice. Julie a décidé de briser le silence et de prendre une position ferme face à ce qu’elle qualifie d’acharnement, conscientisant ainsi l’impact réel que peuvent avoir les attaques virtuelles sur la vie personnelle d’une célébrité issue de la télé-réalité.

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Depuis la diffusion de certains épisodes du programme, les critiques haineuses se sont accumulées, alimentées par une interprétation souvent déformée des séquences télévisées. Julie, mariée à Mathieu dans le cadre du programme, a subi un véritable déferlement d’hostilité en ligne, avec des propos accusateurs et diffamatoires, basés sur quelques instants d’images montées pour la télévision, sans que les internautes ne connaissent la réalité complète de sa situation. Initialement, elle a choisi d’ignorer ces agressions espérant que la situation se dissiperait naturellement. Mais face à l’intensification des attaques, elle a fini par déposer une plainte, qu’elle a révélée publiquement le 3 mai 2026 sur Instagram, signalant ainsi à qui voulait l’entendre qu’elle ne se laisserait plus intimider ni réduire au silence.

Harcèlement en ligne et plainte : Julie prend position

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, Julie a décrit ce qu’elle a vécu ces derniers jours. « C’est bien réel. Cette semaine, j’ai dû porter plainte contre une personne suite à des semaines d’acharnement, de messages privés, d’insultes, de moqueries. Et s’ajoute à ça maintenant une menace », a-t-elle précisé, très émue. La candidate a expliqué qu’elle avait tenté dans un premier temps de ne pas réagir publiquement, craignant peut-être que toute réponse ne serve qu’à alimenter la polémique. Cependant, elle souligne qu’au-delà du simple fait d’ignorer, l’accumulation de ces attaques a dépassé une limite qu’elle ne pouvait plus tolérer.

Julie dénonce également le traitement souvent injuste dont sont l’objet les participants d’émissions de télé-réalité, où la réputation peut être entachée en quelques minutes d’images sélectionnées, montées pour susciter des réactions violentes chez les téléspectateurs. Elle souligne l’absurdité de cette situation où des inconnus se permettent de juger et de calomnier sans connaissance réelle des faits : « Aujourd’hui, on peut juger quelqu’un, on peut l’insulter, on peut le salir, basé sur quelques minutes d’images à la télé, une heure d’images pour des semaines de haine ». Pour Julie, il ne s’agit pas de se poser en victime, mais de rapporter des faits concrets afin de faire cesser les comportements abusifs.

Elle insiste également sur la distinction fondamentale entre critiquer ou exprimer un avis, et le harcèlement systématique : « Au bout d’un moment, il y a une différence entre donner son opinion, son avis et s’acharner sur une personne. Cette limite, elle existe et je compte bien la faire respecter. »

Elle a adressé un avertissement clair à ceux qui pensent pouvoir agir dans l’anonymat des réseaux sociaux : « Vous n’êtes pas invisible derrière votre écran. Une identité, ça se retrouve, une adresse IP, ça se retrouve ». Cette prise de conscience lui a permis, grâce aux moyens juridiques, de localiser et poursuivre une personne en particulier responsable d’une partie du harcèlement. Julie rappelle que les mots, surtout lorsqu’ils sont utilisés pour dénigrer ou diffamer, ont des conséquences juridiques.

Pour mieux faire connaître la réalité de sa vie et de sa personnalité, Julie annonce qu’elle s’apprête à dévoiler plusieurs moments inédits et non diffusés de son parcours dans l’émission. Une interview exclusive à paraître prochainement sur Public devrait permettre au public d’avoir un regard plus nuancé et authentique sur son expérience, au-delà de l’image tronquée souvent véhiculée par les séquences télévisuelles.