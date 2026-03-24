Julia accuse une ‘famille manipulatrice’ après sa séparation d’avec Ludovic

Julia, ancienne candidate de la saison 19 de L’amour est dans le pré, a de nouveau pris la parole sur Instagram pour détailler les circonstances de sa rupture avec Ludovic, vigneron de l’Aude. Après une relation d’un an et demi, la jeune femme originaire de la Côte d’Azur affirme avoir été expulsée du domicile commun sans explication le 30 janvier et pointe désormais l’attitude de la famille de l’agriculteur. Lors d’une session de questions/réponses le 23 mars, elle a qualifié la famille de « manipulatrice » et raconté les suites immédiates de cette séparation.

Les téléspectateurs attendent par ailleurs le lancement des speed datings de la saison 21 de L’amour est dans le pré, animée par Karine Le Marchand, mais pour l’heure l’attention se porte sur les anciens candidats et leurs parcours après l’émission. Ludovic, qui avait reçu les candidates Manon et Mélanie lors du tournage, s’était finalement présenté en couple avec Julia. Le couple avait évoqué des projets professionnels et même un projet bébé avant la rupture.

Le 30 janvier, Julia a publié sur Instagram n’avoir « plus aucune nouvelle » de Ludovic : selon elle il est parti « sans explication, sans affaires » et n’a pas répondu à ses messages ni appels. Dans un entretien accordé à la presse peu après cette annonce, Ludovic a répondu qu’ils avaient « deux visions totalement opposées sur des principes fondamentaux ». Julia a repris la parole lors de sa session du 23 mars pour apporter des précisions sur la façon dont la rupture s’est déroulée et sur les raisons invoquées.

Récit de la séparation et accusations sur l’entourage

Au cours de sa session Instagram, Julia a d’abord évoqué son état émotionnel : elle dit choisir de « garder le positif et d’avancer » malgré une période « assez bouleversante ». Elle a ensuite expliqué que sa relation avait été interrompue de manière brutale à la suite d’une intervention familiale : « Ludo m’a mise dehors accompagné de son papa, je me retrouve sans logement et je n’ai eu aucune explication », a-t-elle écrit, ajoutant qu’il était retourné vivre chez sa mère.

La candidate a affirmé avoir découvert « certaines vérités » au sujet de l’entourage de Ludovic et a qualifié la famille de « manipulatrice ». Elle a également rappelé que, selon elle, avant même la diffusion de l’émission Ludovic « a toujours eu besoin de sa mère », un élément qu’elle dit n’avoir pas trouvé surprenant compte tenu du dénouement.

Julia a précisé que le couple avait évoqué des projets communs, professionnels et familiaux, qui ne pourront être réalisés après cette séparation. Elle a enfin indiqué qu’elle avait conservé Bubulle, le chat adopté ensemble à la SPA, car selon elle Ludovic ne souhaitait pas le garder.