Jul quitte Marseille après des menaces de la DZ Mafia et s’exprime

Le rappeur marseillais Jul a quitté la cité phocéenne après des menaces attribuées à l’organisation dite « DZ Mafia », qui affirme lui réclamer 300 000 euros ; son entourage affirme avoir renforcé la sécurité et des photos le montrent récemment souriant à L’Île-Rousse, tandis que l’artiste a publié un court message mystérieux sur les réseaux sociaux.

Les tensions financières entre structures informelles et artistes ne sont pas nouvelles dans certains milieux, et la situation autour de Jul illustre la porosité entre paroles de chanson et réalités extra‑musicales. Selon plusieurs médias ayant relayé les faits, l’organisation « DZ Mafia » est très implantée à Marseille et serait liée à des pressions exercées sur des personnalités publiques.

Plusieurs artistes et influenceurs ont déjà été, d’après ces mêmes sources, visés par des demandes ou des intimidations attribuées à ce groupe : SCH, Naza, Jul et plus récemment l’influenceuse Carla Moreau ont fait l’objet de signalements médiatiques évoquant des menaces ou des demandes financières.

Déplacements, sécurité et prises de parole

D’après un article de Voici repris par d’autres titres, la DZ Mafia a affirmé que Jul leur devait 300 000 euros, une somme évoquée comme motif des pressions. Toujours selon ces informations, le rappeur aurait quitté Marseille pour protéger sa famille. Des sources citées expliquent par ailleurs que des personnes de son entourage auraient pu fournir des renseignements au groupe, ce qui a renforcé la nécessité pour l’équipe du chanteur de revoir son dispositif de sécurité.

Une source proche citée dans la presse a précisé que Jul rémunère « des personnes qui assurent sa sécurité chaque mois », tout en ajoutant que « certains » de ces collaborateurs pouvaient être « corruptibles ». Le témoignage évoque des « taupes » ayant transmis des informations à la DZ Mafia et justifiant, selon cette source, des changements de lieu et des mesures de protection renforcées.

Des comptes rendus médiatiques rapportent également que des membres de l’entourage du rappeur circuleraient armés « en guise de prévention et protection », formulation reprise par plusieurs articles pour décrire l’ambiance sécuritaire autour du chanteur depuis l’affaire.

En parallèle, des images et témoignages publiés sur les réseaux et relayés par la presse montrent Jul en public à L’Île-Rousse, où il a pris des photos avec des fans, apparaissant souriant et accessible. Ces apparitions ont été interprétées par certains observateurs comme des signes de quiétude ou de volonté de rester présent auprès du public malgré les tensions.

Face aux rumeurs et aux publications, Jul s’est exprimé brièvement sur les réseaux sociaux en écrivant : « Merci à ceux qui prennent des nouvelles… le reste je vous ai dans la cervelle », message cité en l’état par les médias qui suivent l’affaire.