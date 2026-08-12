Juan Arbelaez très inquiet après le séisme en Colombie, il donne des nouvelles de ses proches

Le lundi 10 août 2026, un violent séisme de magnitude 7,4 a frappé l’ouest de la Colombie, provoquant des dommages considérables dans plusieurs régions du pays. Selon les informations officielles relayées par les autorités locales et reprises par Femme Actuelle, ce tremblement de terre a fait plus de 200 morts et causé plus de 1 000 blessés. La situation reste critique alors que les équipes de secours continuent leurs opérations pour retrouver d’éventuelles victimes enfouies sous les décombres. Ce séisme est l’un des plus puissants enregistrés ces dernières années dans cette partie de l’Amérique latine, où la vulnérabilité aux catastrophes naturelles reste une source récurrente de tragédies humaines et de perturbations économiques.

Ce drame a profondément touché Juan Arbelaez, le célèbre chef originaire de Bogota, installé en France depuis ses 18 ans. Par le biais de ses réseaux sociaux, il a tenu à rassurer ses abonnés et à partager la situation de ses proches, tout en exprimant son soutien aux victimes du séisme. Juan Arbelaez a confirmé que sa famille avait survécu à cette catastrophe sans blessures graves et qu’ils se trouvaient en sécurité. Il a cependant souligné l’ampleur du choc vécu par l’ensemble du pays et la solidarité nécessaire pour venir en aide aux personnes affectées par le tremblement de terre.

Les proches de Juan Arbelaez « sains et saufs »

Originaire de Bogota, la capitale colombienne, Juan Arbelaez est une figure médiatique importante, notamment grâce à sa carrière de chef reconnu en France. Dès l’annonce du séisme, il a publié un message rassurant à destination de ses fans et de sa communauté sur les réseaux sociaux. « Ma famille va bien, ils ont vécu une peur énorme, mais ils sont tous sains et saufs, donc merci de vous inquiéter », a-t-il indiqué. Cette déclaration a permis de calmer les inquiétudes concernant son entourage proche, placé dans une zone touchée par la catastrophe.

Juan Arbelaez n’a pas seulement évoqué le sort de ses proches, il a aussi exprimé sa tristesse face à l’ampleur du désastre qui frappe la Colombie : « La Colombie a vécu un séisme d’une magnitude énorme et c’est une catastrophe immense, le pays est en deuil mais on va tous s’unir pour revenir plus forts ». Ces mots témoignent de l’impact émotionnel du séisme sur la diaspora colombienne et la population locale, tout en soulignant une volonté de résilience collective.

Un appel aux dons pour soutenir les victimes

Au-delà de son message personnel, Juan Arbelaez a lancé un appel à la solidarité internationale. Il a souligné sur ses comptes sociaux que « la Colombie est un pays à qui on a souvent essayé de couper les jambes mais qui n’a jamais cessé de marcher, ce sera encore le cas cette fois-ci ». Dans cet esprit, il a précisé les démarches engagées en collaboration avec les autorités diplomatiques, notamment le consulat et l’ambassade colombienne, afin de faciliter les contributions de la diaspora et des sympathisants depuis l’étranger.

Le chef cuisinier a annoncé l’organisation prochaine de collectes de fonds et d’événements caritatifs destinés à venir en aide aux familles ayant perdu leurs biens et leurs proches. En attendant, il encourage à faire des dons via la Croix-Rouge colombienne, considérée comme une structure fiable pour l’assistance aux populations en difficulté. Son message a suscité de nombreuses réactions, soulignant la mobilisation des Colombiens du monde entier et des soutiens venus d’ailleurs envers les victimes de ce séisme majeur.