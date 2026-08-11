Grégoire Ludig et Marie Portolano : appartement du 9e entre cheminée ancienne et mobilier contemporain

Ce 11 août 2026, Grégoire Ludig fête ses 44 ans. Connu pour son duo comique Palmashow avec David Marsais, il s’est fait un nom dans l’humour télévisuel avant de développer une carrière au cinéma et de construire une vie familiale discrète mais très suivie, partagée avec la journaliste Marie Portolano et leurs enfants dans le 9e arrondissement de Paris.

Artiste issu d’une association née à l’adolescence, Ludig a su transformer des débuts sur les plateformes numériques et la télévision en une filmographie plurielle, tout en établissant un foyer ancré dans un appartement haussmannien où se mêlent mobilier contemporain et éléments anciens. Marié depuis 2019, il est aujourd’hui père au sein d’une famille recomposée de trois enfants, dont deux nés de leur union.

Portrait d’un comédien à la double exposition médiatique et domestique : de la scène des sketchs au confort d’un intérieur parisien, en passant par des collaborations avec des réalisateurs reconnus.

Du duo de sketches aux rôles au cinéma

Tout commence au collège Maurice-Ravel de Montfort-l’Amaury, où Grégoire Ludig rencontre David Marsais. Le tandem s’institue rapidement sous le nom de Palmashow, écrivant leurs premiers sketches au lycée et s’installant comme une référence de l’humour hexagonal sur des formats courts et télévisuels.

Après des premières apparitions sur Konbini TV puis sur D8 avec l’émission Very Bad Blagues, Ludig diversifie ses apparitions au cinéma. Sa filmographie comprend des titres populaires comme Babysitting, Les Vedettes et Mandibules de Quentin Dupieux. Il a également travaillé avec Dupieux sur Au poste ! et Fumer fait tousser, collaborations qui ont contribué à son profil d’acteur polyvalent.

En 2020, il a été distingué par un prix d’interprétation au Festival de Catalogne, une reconnaissance de ses choix artistiques et de son travail devant la caméra.

Avant de se consacrer pleinement au métier d’acteur, Grégoire Ludig avait envisagé une licence d’arts du spectacle au centre Censier, puis s’est orienté vers une formation de comédien aux Ateliers du Sudden à Paris, décision qui a marqué le tournant professionnel de sa carrière.

Sur le plan privé, sa rencontre avec Marie Portolano a conduit à une intégration rapide dans le quotidien de la journaliste. Lorsque le couple s’est installé ensemble, Marie Portolano, déjà mère d’un premier enfant, a raconté qu’en moins de 24 heures Grégoire avait fait aménager une chambre d’enfant, anecdote citée dans le podcast Bliss Stories et illustrant la dynamique familiale du couple.

Le foyer du duo se situe dans le 9e arrondissement de Paris, non loin de l’Opéra Garnier et des grands magasins. Les reportages consacrés à leur intérieur mentionnent un mélange de mobilier contemporain et de cheminée ancienne, ponctué d’affiches de cinéma choisies par Marie Portolano, récemment nommée à la présentation des Maternelles XXL sur France 5, poste en lien avec sa vie de mère de trois enfants.