Affaire Guillaume Pley : une autre jeune fille de 13 ans sort du silence et témoigne

Selon le témoignage recueilli, Anna, née en 2000, aurait entretenu des échanges réguliers avec Guillaume Pley entre 2014 et 2016. Pendant cette période, alors qu’elle n’avait pas encore atteint la majorité, elle aurait même été amenée à se rendre au moins une fois par mois devant les studios de NRJ, lieu où l’animateur officiait, et où il serait allé à sa rencontre à plusieurs reprises. Ces révélations ajoutent une nouvelle dimension à un dossier déjà sensible et font remonter d’autres affaires similaires liées à des atteintes présumées sur des jeunes filles.

Guillaume Pley est une figure bien connue du paysage médiatique français. Né le 26 juillet 1985 à Sainte-Adresse, l’animateur a débuté sa carrière sur NRJ à travers son émission de libre antenne Guillaume Radio 2.0. Il est également passé par des émissions télévisées populaires comme Touche pas à mon poste ! et Rising Star sur M6. Depuis 2019, il s’est tourné vers le numérique, développant le média Legend sur lequel il conduit des entretiens approfondis avec diverses personnalités.

La défense de Guillaume Pley mise à mal

Cette nouvelle plainte remet en cause la version défendue par Guillaume Pley au sujet de la gestion de ses réseaux sociaux. Dans une déclaration publique, l’animateur avait affirmé que ses comptes étaient co-gérés avec une équipe, ce qui impliquait que certains messages publiés ne venaient pas directement de lui. Il avait déclaré : « Même si ces messages n’émanaient pas tous de moi directement, car tous mes comptes sociaux étaient cogérés avec mon équipe, je tiens à exprimer les plus vifs regrets sur la manière dont nous nous adressions et échangions avec nos publics, parfois mineurs. »

Guillaume Pley insistait également sur l’intention initiale de ces échanges, qui, selon lui, visaient à encourager la participation aux émissions et aux défis qu’il proposait. Il reconnaissait néanmoins que ces interactions pouvaient paraître déplacées et manquer de discernement. « Je regrette profondément s’ils ont pu blesser ou mettre mal à l’aise », avait-il ajouté.

Les enquêteurs ont pu analyser les échanges entre Anna et l’animateur, mettant en lumière des similitudes avec d’autres conversations présumées avec des mineures, notamment l’usage récurrent du terme « baby ». Ces éléments alimentent les doutes quant à la nature et à l’intensité de ces contacts précoces.

Les informations divulguées par le journaliste Clément Garin précisent que ces échanges auraient évolué à mesure qu’Anna atteignait l’âge adulte. À partir de ce moment, Guillaume Pley l’aurait interrogée sur sa vie intime, selon les éléments rapportés dans l’enquête. Ces avancées interviennent alors qu’une autre jeune femme, mineure à l’époque des faits allégués, avait déjà fait une déclaration publique similaire.

Malgré ces accusations répétées, Guillaume Pley continue de contester l’ensemble des allégations portées à son encontre.