Jordan de Luxe balance le numéro de Polska en plein direct sur TBT9

Lors d’un conseil de classe diffusé en direct ce mardi 2 juin 2026 sur TBT9, Jordan de Luxe a provoqué un moment d’émotion intense en dévoilant le numéro de téléphone présumé de sa collègue Polska. Cette révélation surprise a déclenché une scène haute en couleur sur le plateau de l’émission, mêlant complicité et tension en direct devant les téléspectateurs. L’épisode intervient alors que Polska occupe une place de plus en plus importante au sein des émissions produites par le groupe M6 et animées par Cyril Hanouna.

Tout s’est produit lors du traditionnel conseil de classe de fin d’année, un rendez-vous phare de TBT9, émission qui a remplacé Touche pas à mon poste depuis son arrêt en mars 2025. Jordan de Luxe, chroniqueur emblématique, était en train d’évaluer Olivier Dartigolles, nouveau chroniqueur ayant rejoint l’équipe cette année. Mais au lieu de simplement attribuer une note, Jordan de Luxe a décidé de se livrer à une plaisanterie à l’encontre de Polska, également chroniqueuse de l’émission depuis 2023, et devenue une figure montante du groupe.

La vengeance de Jordan, servie froide sur ardoise

Ce qui devait être une simple évaluation s’est transformé en un moment d’humour grinçant. Jordan de Luxe a commencé par vanter la culture d’Olivier Dartigolles, estimant que celui-ci manquait un peu de maturité intellectuelle. « Je trouve que tu ne rentres pas assez dedans. Tu sais ce qui te manque, Olivier ? C’est un peu de culture. Et ce qui est dommage, c’est que la seule personne qui ait de la culture ici autour de la table, c’est Polska », a-t-il lancé, portant un compliment détourné.

Puis, dans un geste inattendu, il a retourné son ardoise, révélant un numéro de téléphone accompagné d’un petit cœur, censément celui de Polska : « Polska (avec un cœur dessiné) 07 56 98 86 ** ». Face à cette révélation impromptue, Polska, visiblement gênée, s’est précipitée pour effacer le numéro avant que les images ne deviennent virales. Cependant, le direct avait déjà capté la scène, qui a immédiatement circulé sur les réseaux sociaux et alimenté de vifs échanges entre les chroniqueurs et les internautes.

Cette escapade humoristique illustre la dynamique particulière entre Jordan de Luxe et Polska, faite d’une succession de piques et de clins d’œil complices depuis le lancement de l’émission. La scène a confirmé que ce duo, par ses interactions souvent sarcastiques, demeure l’un des éléments les plus remarqués et attendus de TBT9.

Polska, du plateau au prime time

Au-delà de cet incident, Polska confirme son ascension dans l’univers télévisuel du groupe M6. En effet, quelques semaines plus tôt, le 20 mai 2026, Cyril Hanouna avait annoncé en direct que Polska se verrait confier sa propre émission en prime time sur W9 dès la rentrée prochaine. Ce nouveau projet atteste de la confiance accordée à la jeune femme, qui est passée de simple chroniqueuse à une animatrice à part entière au sein du groupe.

Depuis son intégration en 2023, d’abord dans Touche pas à mon poste puis dans TBT9, Polska a su s’imposer dans une grille très concurrentielle. Elle partage désormais l’écran avec plusieurs figures reconnues, telles que Géraldine Maillet, Gilles Verdez ou Valérie Bénaïm. La montée en puissance de Polska traduit une volonté stratégique des dirigeants du groupe M6 de renouveler leurs talents à l’antenne, en injectant du sang neuf combiné à des figures déjà établies.

Le conseil de classe du mardi 2 juin 2026 s’inscrit donc dans une tradition propre à TBT9, où les échanges vifs et les moments de détente mêlés à la critique sont devenus un marqueur. Cette séquence reste un exemple frappant de l’interactivité et de l’humour parfois caustique qui rythment l’émission depuis son lancement.