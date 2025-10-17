John Bolton, ex-conseiller de Trump, plaide non coupable pour divulgation de documents classifiés (médias)

En Brève

John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump lors de son premier mandat et devenu l’un de ses plus virulents détracteurs, a plaidé non coupable vendredi 17 octobre des chefs de divulgation et de rétention de documents relevant de la défense nationale, selon les médias américains; âgé de 76 ans, il avait été inculpé la veille par un jury du Maryland, près de Washington.

