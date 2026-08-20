Jimmy Mohamed évincé du Mag de la santé, sa transformation physique impressionne

Jimmy Mohamed, l’un des médecins généralistes les plus influents du paysage audiovisuel français, est actuellement au cœur de plusieurs actualités majeures. Connu pour son rôle de chroniqueur santé dans des émissions populaires comme Touche Pas à Mon Poste sur C8 et Europe 1, avant de devenir l’animateur principal du Magazine de la Santé sur France 5, le docteur est aussi très actif sur les réseaux sociaux où il diffuse des conseils médicaux et dénonce les fake news. Alors qu’il fait l’objet d’une mise en retrait de l’antenne suite à des accusations graves, il attire aussi l’attention grâce à une transformation physique spectaculaire liée à sa préparation pour une compétition sportive d’endurance, l’Hyrox.

Depuis quelques semaines, Jimmy Mohamed partage avec ses abonnés sur Instagram une réelle métamorphose. Sur ses stories récentes, il apparaît en pleine forme, torse nu, avec un physique affûté, des abdominaux marqués et une musculature développée. Ces images surprennent et impressionnent ses fans qui suivent avec intérêt son cheminement sportif. Il semble engagé dans une préparation intense qui alterne exercices cardiovasculaires et renforcement musculaire, témoignant d’une discipline rigoureuse à la hauteur des exigences de son nouveau défi.

Cette préparation physique est motivée par l’Hyrox, une compétition émergente mêlant endurance et fitness fonctionnel. Créée en Allemagne, cette épreuve combine huit kilomètres de course à pied à réaliser en segments, entrecoupés de huit ateliers de workout où s’enchaînent des exercices comme le SkiErg, le poussé de luge, les burpees, ou le rameur. Cette discipline particulièrement exigeante gagne en popularité et commence à susciter des débats dans le monde sportif quant à son éventuelle intégration aux Jeux Olympiques. Jimmy Mohamed a découvert l’Hyrox pour la première fois en mai dernier, et s’apprête à relever à nouveau ce défi en se préparant avec sérieux et méthode.

Évincé de l’antenne : une mise en retrait dans la tourmente

Parallèlement à cette nouvelle phase sportive, la carrière télévisuelle de Jimmy Mohamed connaît un coup dur. Depuis début juillet 2026, la direction de France Télévisions a décidé de le retirer provisoirement de l’animation du Magazine de la Santé. Cette décision intervient après la révélation d’accusations de violences conjugales publiquement formulées par son épouse dans le cadre d’une procédure de divorce en cours. Ces allégations, relayées notamment sur les réseaux sociaux, ont provoqué une onde de choc dans l’entourage professionnel du médecin et dans les médias.

Jimmy Mohamed a fermement démenti ces accusations via un communiqué officiel, affirmant n’avoir jamais exercé de violences envers la mère de ses enfants. Malgré ces démentis, France Télévisions a choisi d’appliquer le principe de précaution en suspendant temporairement son intervention à l’antenne, en attendant que la situation soit clarifiée juridiquement. Cette mise en retrait précède également la relocalisation du Magazine de la Santé sur France 2 à la rentrée de septembre 2026.

Pour cette nouvelle période, l’animatrice Flavie Flament est pressentie pour assurer seule la présentation du programme. Cette réorganisation est un tournant notable pour l’émission et modifie le dispositif audiovisuel dans lequel Jimmy Mohamed s’était imposé depuis plusieurs années comme une figure de référence incontournable en matière de santé publique.