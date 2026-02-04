Jeffrey Epstein: réseaux et méthodes musclées sur le continent africain

L’affaire liée à Jeffrey Epstein continue de provoquer des remous aux États-Unis et suscite des réactions à l’échelle internationale.

Des éléments rendus publics font apparaître que l’affaire dépasse les frontières américaines et concerne également plusieurs pays du continent africain. Parmi les documents diffusés, aucun ne comporte de mention de crimes à caractère sexuel.

En revanche, ces pièces mettent en lumière l’étendue des réseaux économiques qui entouraient Epstein, révélant l’ampleur des relations financières et commerciales qui soutenaient ses activités.

Les archives publiées montrent aussi les procédés vigoureux employés par Jeffrey Epstein pour développer et structurer ses affaires, décrivant des pratiques agressives dans la mise en place de ses opérations.