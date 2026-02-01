Jeanne Moreau confiait avoir besoin de plus de sommeil

Jeanne Moreau, reconnaissable à sa voix rauque et à son jeu singulier, a marqué le cinéma français et international, notamment par son rôle emblématique dans Jules et Jim. Actrice de théâtre et de cinéma, elle a débuté à la fin des années 1940, tourné dans plus de 130 films et s’est éteinte en 2017 à l’âge de 89 ans.

Formée au théâtre, Jeanne Moreau rejoint brièvement la troupe de la Comédie-Française au début de sa carrière. Selon les récits publiés, son choix de suivre les arts de la scène provoque des tensions familiales : son père découvre ses aspirations et la met à la porte du domicile familial, épisode qui participe à forger son image de femme indépendante et déterminée.

Très vite, elle oriente sa carrière vers le cinéma et se rend populaire par des collaborations marquantes. Présente dans des films où apparaissent des monstres sacrés tels que Jean Gabin et Lino Ventura (Touchez pas au grisbi), elle participe également au projet de Louis Malle, Ascenseur pour l’échafaud, dont la musique est réalisée par le trompettiste Miles Davis. Son rôle dans Jules et Jim demeure l’une de ses interprétations les plus citées dans la culture populaire.

Un parcours international, des récompenses et des confidences

Au fil des décennies, Jeanne Moreau travaille avec des réalisateurs français et étrangers de premier plan : François Truffaut du mouvement de la Nouvelle Vague, mais aussi des cinéastes internationaux comme Luis Buñuel, Wim Wenders, Michelangelo Antonioni, Joseph Losey et Orson Welles. Son filmographie, riche de plus de 130 titres, témoigne d’une carrière variée, allant du cinéma populaire aux œuvres d’auteur.

La profession récompense son travail à plusieurs reprises : en 1992 elle obtient le César de la meilleure actrice, puis reçoit un César d’honneur quelques années plus tard, distinction qui lui est encore attribuée en 2008. Ces marques de reconnaissance traduisent l’estime de ses pairs pour une carrière longuement active.

Sur le plan des relations entre artistes, le tournage du western Viva Maria ! en 1965 la place aux côtés de Brigitte Bardot. Dans ses mémoires (Initiales B.B., 1996), Bardot évoque une rancœur et rapporte avoir perçu une manœuvre de Moreau qui, selon elle, aurait profité de rushes favorables, reléguant Bardot au second plan.

Jeanne Moreau meurt en 2017 à l’âge de 89 ans ; c’est sa femme de ménage qui la découvre au petit matin dans son appartement parisien. Elle est inhumée au cimetière de Montmartre, à proximité de la sépulture de François Truffaut.

En 2012, lors de son passage dans l’émission Thé ou Café animée par Catherine Ceylac, l’actrice se prête au dispositif Dos à Dos et livre des confidences : interrogée sur ce que les années ont abîmé en elle, elle répond « Mon corps, mon énergie… J’ai besoin de plus de sommeil. » ; à la question sur le péché capital auquel elle a le plus succombé, elle lâche lapidairement « La luxure. » L’animatrice, dos à elle, se laisse aller à un petit gémissement plein de sous-entendus.