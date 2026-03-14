Jeanne Mas annule son concert et dit « stupéfaite et désolée »

Jeanne Mas a annulé, via un message publié sur ses comptes sociaux, le concert prévu au Grand Rex le 2 mai 2026, invoquant des problèmes d’organisation et plongeant ses fans dans la déception. L’évènement, présenté comme une soirée mêlant ses nouveaux titres et ses tubes, devait rassembler environ 1 600 personnes et promettait une ambiance « dynamique et dansante ».

Selon le communiqué de l’artiste relayé sur Twitter et Instagram, le projet avait fait l’objet de plusieurs mois de préparation, notamment en collaboration avec Igor, son directeur musical. Malgré ces préparatifs, Jeanne Mas a évoqué une « absence de communication et d’organisation » au sein des équipes en charge de la production, formulant son étonnement et son regret : elle se dit « stupéfaite et désolée ».

La décision d’annulation a suscité une vague d’émotion et d’incompréhension parmi les spectateurs, certains ayant déjà engagé des frais de transport et d’hébergement non remboursables. Les réactions ont également été virulentes sur les réseaux sociaux, où l’artiste a été critiquée sur sa communication ; elle a répondu en assumant sa volonté de transparence et en expliquant les raisons évoquées dans son message.

Les coulisses évoquées : organisation, communication et conséquences pour le public

Dans son intervention publique, Jeanne Mas a décrit un processus de préparation qui, sur le papier, paraissait solide. Elle et son équipe musicale travaillaient sur une mise en scène et un répertoire mêlant nouveautés et classiques afin de proposer un spectacle pensé pour renouer avec son public. La chanteuse accuse toutefois des dysfonctionnements opérationnels qui ont rendu impossible le maintien de la date au Grand Rex.

Le terme employé par l’artiste — « absence de communication et d’organisation » — renvoie à des difficultés internes de coordination entre les différents acteurs impliqués dans la production d’un concert (production, lieu, techniques, billetterie), même si le message officiel ne détaille pas précisément lesquelles de ces étapes ont fait défaut. Jeanne Mas souligne son étonnement face à la situation et s’est adressée directement aux personnes lésées par cette annulation.

Du côté des billets, le reportage note que de nombreux spectateurs avaient déjà engagé des dépenses annexes : billets de train, réservations d’hôtels et autres frais liés au déplacement pour assister au spectacle. Le montant global du préjudice financier pour le public n’est pas chiffré dans le communiqué diffusé par l’artiste.

Face aux critiques formulées sur sa gestion de la communication, Jeanne Mas a cherché à expliciter sa posture, affirmant vouloir rester transparente avec ses fans. Elle a également fait part, dans son message, de l’intention de « reprendre sa liberté » et de retrouver son public « dans un futur proche », en précisant que le concert pourrait être reprogrammé dans un autre lieu.