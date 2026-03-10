Jeane Manson victime d’une crise cardiaque liée aux répercussions de la Covid-19

Jeane Manson, actrice et chanteuse devenue figure de la variété française après des débuts au cinéma américain, est revenue publiquement sur sa santé et sur l’épisode grave qu’elle a traversé en 2024 : une crise cardiaque liée au « syndrome du cœur brisé » après une infection à la Covid-19, dont elle dit être aujourd’hui sortie et qu’elle a évoquée lors d’une récente intervention médiatique.

Avant de s’imposer dans la chanson en France dans les années 1970 avec des succès tels que Avant de nous dire adieu, Fais‑moi danser ou Besoin d’amour, Jeane Manson a commencé sa carrière au cinéma aux États‑Unis, prenant part sous la direction de Roger Corman à des films comme Les Jeunes Infirmières et Le Justicier de minuit. Installée en France, elle a rapidement troqué les plateaux de tournage pour les studios d’enregistrement, obtenant un succès immédiat dans les années 70.

En 2024, la chanteuse a été victime d’une crise cardiaque qui l’a conduite à l’hôpital. Elle a raconté l’épisode dans les colonnes de La Dépêche et déclaré : « J’aurais pu mourir si les secours n’avaient pas été aussi rapides ». Selon ses propos, il s’agissait du syndrome du cœur brisé, le « takotsubo », décrit comme une insuffisance cardiaque aiguë survenant après un choc émotionnel. Elle a lié cet événement à une période post‑Covid et a déclaré avoir choisi de préserver sa santé face au stress provoqué par ce qu’elle qualifie de mensonges à son encontre.

Précisions sur son état de santé et son retour médiatique

Le 9 mars 2026, Jeane Manson s’est exprimée sur le plateau de Buzz TV, face à Damien Canivez et Nicolas Vallaire, où elle a abordé tant sa carrière que son état de santé. Elle a rappelé que l’événement cardiaque survenu en 2024 s’est produit alors qu’elle assistait à une audience au tribunal d’Aurillac dans le cadre d’un dossier de diffamation l’opposant à Coline Berry‑Rojtman, et qu’elle avait été transportée en urgence à l’hôpital à ce moment‑là.

Sur le plateau, la chanteuse a affirmé : « J’ai fait une crise cardiaque en sortant du Covid mais maintenant je vais très bien ». Les journalistes présents ont noté qu’elle paraissait en bonne forme et elle a remercié son cardiologue en déclarant, sourire aux lèvres, « Merci à mon cardiologue ». Elle a également souligné les répercussions émotionnelles et physiques de cette période difficile, insistant sur la nécessité de privilégier sa santé.

Jeane Manson a rappelé une autre épreuve liée à sa carrière : l’annulation d’une représentation durant une tournée après une forte fièvre. Elle a raconté avoir dû renoncer à venir jouer dans L’Homme de la Mancha aux côtés de Jean Piat et Richard Taxy, après avoir eu « 40 de fièvre » et vu la représentation interrompue. Elle a décrit cette absence comme douloureuse pour elle, expliquant que malgré les maladies passées, chanter lui permettait généralement de se rétablir rapidement.