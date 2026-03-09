Jeane Manson hospitalisée après une crise cardiaque liée au Covid-19

À 75 ans, la chanteuse et comédienne Jeane Manson signe son retour sur la scène musicale avec un nouvel album, Jazz bleu nuit, et une participation à une tournée symphonique hommage à Brigitte Bardot, tout en revenant publiquement sur des épreuves personnelles : elle a raconté sur Buzz TV avoir été victime d’une crise cardiaque et d’une embolie pulmonaire après avoir contracté le Covid-19, et s’est dite profondément affectée par une affaire judiciaire liée aux accusations portées contre l’acteur Richard Berry par sa fille Coline Berry.

Le nouvel enregistrement de Jeane Manson explore, selon l’artiste, un registre plus intime et jazzy que ses précédents travaux. Intitulé Jazz bleu nuit, ce projet marque une étape artistique qui s’inscrit dans la continuité d’une carrière longue de plusieurs décennies et qui vise à mettre en valeur une palette vocale plus feutrée et nuancée.

Sur le plan scénique, Jeane Manson figure au programme d’une tournée symphonique rendant hommage à Brigitte Bardot, avec des dates prévues notamment au Palais des Congrès de Paris. L’artiste a expliqué que cette programmation s’inscrit dans un désir de célébrer des figures marquantes du cinéma et de la chanson française.

Révélations de santé et réactions publiques

Invitée à s’exprimer sur Buzz TV, Jeane Manson a évoqué ses graves problèmes de santé survenus après une infection au Covid-19. « Après le Covid, j’ai fait une crise cardiaque. J’ai fait une embolie pulmonaire mais aujourd’hui je vais très bien. Merci à mon cardiologue ! », a-t-elle déclaré, précisant qu’elle se considère désormais rétablie et en capacité de reprendre ses engagements artistiques.

La chanteuse a aussi rappelé l’importance des soins médicaux reçus et de l’accompagnement professionnel qui lui ont permis de traverser cette période. Les termes utilisés à l’antenne mettent en lumière la gravité des complications cardiorespiratoires pouvant suivre une infection virale chez des personnes fragilisées.

Sur le plan médiatique et judiciaire, Jeane Manson a abordé l’impact sur sa vie privée des accusations portées par Coline Berry à l’encontre de son père, l’acteur Richard Berry. Selon ses déclarations à la télévision, elle s’est sentie visée et touchée par des propos qu’elle juge diffamatoires. « Elle a diffamé. Elle a dit que j’étais dans une secte pédophile, et sa famille aussi l’a dit. La famille Berry, je ne veux plus en entendre parler ! C’est dommage qu’ils aient fait ça, ça ne va pas leur amener beaucoup de bonheur. La roue, elle va tourner ! » a-t-elle lancé en exprimant son émotion.

Jeane Manson a ajouté qu’il s’agissait de sa première prise de parole télévisée depuis cinq ans et qu’elle restait marquée par les répercussions personnelles de cette affaire : « C’est la première fois que je parle à la télévision depuis cinq ans. Cette affaire a fait beaucoup de mal à moi et à ma famille ».