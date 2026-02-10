Jean‑Marc Morandini : « Je ne veux en aucun cas être un problème »

La Cour de cassation, le 14 janvier, a confirmé la condamnation de Jean‑Marc Morandini pour corruption de mineurs, en validant la décision de la cour d’appel qui avait retenu contre lui l’envoi de messages et de propositions à caractère sexuel adressés à trois adolescents entre 2009 et 2016. Malgré cette décision judiciaire, l’animateur est resté présent à l’antenne de CNews pendant plusieurs semaines avant d’annoncer son retrait provisoire le 9 février.

Au cours des différentes instances, la peine prononcée a évolué. En première instance, M. Morandini avait été condamné à un an de prison, assorti d’une période de sursis probatoire de deux ans. La cour d’appel avait ensuite alourdi la sanction en prononçant deux ans d’emprisonnement avec sursis et une amende de 20 000 euros, accompagnées d’une interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle en contact avec des mineurs et de son inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles.

Après la confirmation de la condamnation par la plus haute juridiction, la direction de CNews a maintenu l’animateur à l’antenne, justificatif selon la chaîne: la perspective d’un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme et le souhait de M. Morandini de poursuivre sa bataille judiciaire.

Réactions au sein de CNews et prises de parole de Jean‑Marc Morandini

Plusieurs visages de la rédaction ont été amenés à s’exprimer publiquement sur la présence de l’animateur. Sonia Mabrouk a précisé que la décision de le maintenir à l’antenne n’était pas de son ressort personnel mais relevaient d’un choix assumé par la direction de la chaîne, selon ses propos. Laurence Ferrari, interrogée par Le Parisien, a dit se sentir concernée au-delà du seul cadre professionnel, évoquant sa position de femme et de mère face à la situation au sein de CNews.

Le 30 janvier, Jean‑Marc Morandini a publié un message sur le réseau social X dans lequel il indique avoir renoncé à tout recours après « dix ans de procédure » et exprimé des regrets à propos des échanges écrits qui lui ont été reprochés, reconnaissant leur possible portée blessante. Il a présenté des excuses, adressées aux personnes susceptibles d’avoir été heurtées, et remercié celles susceptibles de lui accorder une « seconde chance », selon son message.

Dans un nouveau message diffusé le 9 février, l’animateur a annoncé avoir proposé à la direction de CNews de se retirer de l’antenne afin de permettre à la rédaction de retrouver un climat de travail apaisé. Il a déclaré ne pas vouloir constituer un « problème » pour les équipes et la direction de la chaîne et du groupe, et a expliqué que ce retrait visait à préserver le travail accompli par la rédaction.