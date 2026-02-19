Jean-Luc Reichmann : une maison de 600 m² en banlieue parisienne et une résidence en Corse

Ce 19 février 2026, TF1 diffuse de nouveaux épisodes de Léo Mattei, Brigade des mineurs, série portée à l’écran par Jean‑Luc Reichmann. En parallèle de sa présence à l’antenne, l’animateur et comédien partage sa vie entre plusieurs résidences : une demeure de près de 600 m² en région parisienne, une maison en Corse et une propriété familiale en Bourgogne.

La principale résidence de Jean‑Luc Reichmann se situe dans les Yvelines, à Versailles, dans le quartier prisé de Saint‑Louis. Construite en 1860, cette bâtisse du XIXe siècle est implantée à moins de 30 kilomètres de Paris et offre un vaste espace adapté à une famille recomposée de six enfants. À l’extérieur, la cour pavée, les massifs fleuris et le jardin constituent des éléments mis en avant par l’animateur.

À l’intérieur, le logement conserve des caractéristiques de l’ancien : murs en pierre apparente, cheminée rustique et escalier en bois massif. Jean‑Luc Reichmann confie régulièrement, via ses réseaux sociaux, quelques aperçus de ce décor qu’il qualifie de cosy et organisé : chaque membre de la famille y dispose de son propre espace, un critère central pour concilier sa carrière et la vie domestique selon lui.

Trois résidences, des modes de vie distincts

Sur le plan familial, l’animateur partage sa vie avec Nathalie Lecoultre depuis plus de vingt ans. Leur foyer est composé des trois enfants de Nathalie — Léo, Lou et Lola — et des trois enfants de Jean‑Luc issus d’une précédente union avec Nathalie Leboutte : Rosalie, Hugo et Swann. Le domicile versaillais sert de lieu de réunion autour d’espaces communs comme le salon autour de la cheminée ou la table familiale sous la tonnelle.

Dans le nord de la Bourgogne, Jean‑Luc Reichmann possède une maison de famille transmise depuis huit générations, un ancien corps de ferme héritée de son grand‑père. Il y revient régulièrement pour jardiner, superviser des travaux de rénovation et participer aux réunions familiales, notamment lors des fêtes de fin d’année. L’animateur évoque son attachement à la nature et au monde agricole : ses grands‑parents étaient vignerons et agriculteurs et il se présente comme « un vrai provincial : la nature et le bon air me manquent très vite ».

Troisième port d’attache, la Corse est ancrée dans sa vie depuis plus de vingt ans. À Coti‑Chiavari, sur la rive sud d’Ajaccio, il possède une maison où il séjourne régulièrement. Dans la presse locale, il déclarait qu’il s’était senti accueilli en Corse « comme personne » et que « la Corse l’a pris sous son bras ». C’est également en Corse qu’il a adopté Ajacchien, un chien issu d’un refuge insulaire, aujourd’hui membre de la famille.

Professionnellement, Jean‑Luc Reichmann demeure une figure du paysage audiovisuel français : animateur quotidien des 12 Coups de midi, acteur et producteur, il dispose de revenus confortables. Ses choix immobiliers sont présentés comme tournés vers la stabilité et la transmission plutôt que vers l’ostentation ; la maison de 600 m² en banlieue parisienne est décrite comme un lieu pensé pour rassembler et durer.