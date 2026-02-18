Jean-Luc Reichmann répond aux critiques sur Léo Mattéï

Jean‑Luc Reichmann, visage historique de TF1, défend avec fermeté la nouvelle saison de Léo Mattéï : brigade des mineurs lancée il y a une semaine et dont un nouvel épisode est programmé le jeudi 19 février 2026. L’acteur et animateur justifie le choix de traiter de sujets impliquant des enfants en faisant de la prévention et de l’accompagnement le cœur dramaturgique de la série, tout en répondant publiquement aux critiques adressées tant à sa fiction qu’à sa personne.

Interrogé par Télé‑Loisirs, Jean‑Luc Reichmann a rappelé l’enjeu moral de la série : « C’est mon combat. Les enfants n’ont pas demandé à venir sur Terre, en revanche, c’est à nous de prendre nos responsabilités, de ne pas les laisser seuls face à tout ce qui se passe en ce moment. Il faut que nous fassions de la prévention et de l’accompagnement. Ce sont des problématiques contemporaines qu’on essaye de retracer dans les épisodes. » Ces déclarations situent clairement la volonté des équipes de TF1 de traiter, au travers de la fiction, des questions sociales touchant les mineurs.

Face aux détracteurs, Jean‑Luc Reichmann n’a pas ménagé ses mots. Dans les colonnes de TV Magazine, il a dénoncé les critiques anonymes et l’omniprésence des réseaux : « Le problème c’est que ceux qui critiquent sont cachés derrière leurs smartphones. À TF1, si on est mauvais, on n’y est plus. C’est le chiffre qui compte, il ne faut pas se leurrer ». Il a ajouté, en invitant au rejet actif plutôt qu’à la plainte : « Ceux qui disent : ‘Ah lui, je ne l’aime pas’, eh bien ne regardez pas. Il y a 200 chaînes de télé, on est dans une république où on a encore le choix… »

Relations professionnelles et amitiés médiatiques au cœur des débats

Au‑delà de son positionnement sur la série, la trajectoire de Jean‑Luc Reichmann alimente aussi les commentaires dans le milieu audiovisuel, notamment en raison de sa proximité affichée avec Cyril Hanouna. Sur C8, l’animateur et producteur a souligné que TF1 avait, selon lui, interdit à ses animateurs de se rendre sur le plateau de son émission, à l’exception notable de Reichmann : « TF1 avait interdit à ses animateurs de venir chez nous. Tous. Sauf lui. Jean‑Luc Reichmann, il venait quand même, tranquille. Et jamais sanction, jamais rien. » Hanouna a souligné que cette latitude avait contribué à faire de Reichmann une figure difficile à recadrer selon lui.

Cette relation personnelle s’est traduite publiquement lors d’un dernier prime de Touche Pas à Mon Poste, où Jean‑Luc Reichmann est venu saluer l’équipe et a profité de l’occasion pour un clin d’œil à Karine Le Marchand. Interrogé par Télé Cable Sat, il a défendu sa fidélité : « J’ai des défauts, je suis trop cash, je vais à la dernière de Cyril Hanouna… J’ai un problème : je suis fidèle. Cyril Hanouna a toujours été bienveillant avec moi. Il m’a invité plusieurs fois. J’y suis allé aussi par solidarité. Il y a des gens qui perdent leur boulot avec l’arrêt de C8. Ce n’est pas maintenant que je vais baisser mon pantalon. »