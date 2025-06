«Je suis en danger, ma vie est en danger … », Almok alerte sur des menaces contre sa vie

- Publicité-

Almok, de son vrai nom Afi Edem Komla, célèbre artiste togolaise connue pour son mélange de rythmes traditionnels, RnB et afropop, a lancé un cri d’alerte sur les réseaux sociaux ce lundi 23 juin 2025.

Dans une vidéo poignante partagée avec ses fans, la chanteuse Almok a révélé que sa vie ainsi que celles de son mari et de ses enfants seraient actuellement en danger.

« Hello mes amours, j’espère que vous allez bien. Mes inconditionnels, ici la voix, le visage et le sourire d’Al Mok. Je suis en danger, ma vie est en danger, la vie de mes enfants, de mon mari est en danger », a-t-elle déclaré, visiblement bouleversée.

Une tentative de kidnapping

La chanteuse, révélée au public en 2011 avec le titre « Mariage », issu de son premier album « Mon idéal » sorti en 2012, affirme que depuis quelque temps, elle est suivie dans la ville par des individus suspects. La situation a atteint un point critique lorsque, selon ses propos, des personnes armées d’armes blanches ont pénétré dans sa boutique, une attaque filmée et dont la vidéo circule actuellement sur les réseaux sociaux.

« La vidéo qui circule présentement, dans laquelle vous voyez un jeune aller dans la boutique d’une dame pour lui faire du mal avec des armes blanches, c’est dans ma boutique que cela s’est produit », a-t-elle précisé. Elle ajoute que depuis la location de cette boutique en 2019, elle n’avait jamais été confrontée à de tels incidents.

Almok en appelle à la solidarité de ses fans, de la diaspora et de toutes les personnes qui la suivent. « Je tiens à vous dire que ma vie est en danger. Tournez votre regard sur moi. Partagez cette vidéo au maximum. Vous avez le devoir, même l’obligation, s’il vous plaît », a-t-elle supplié.

L’artiste, l’une des figures emblématiques de la musique togolaise moderne, espère que cet appel sera entendu et relayé largement pour alerter les autorités et l’opinion publique sur les menaces qui pèsent sur elle et sa famille.