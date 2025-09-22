« Je serai candidat sur la liste LD pour les élections législatives de 2026 », Basile Ahossi

Le député Léon Comlan Basile Ahossi, deuxième vice-président de l’Assemblée nationale, a mis un terme aux spéculations sur son avenir politique lors d’une réunion avec ses partisans à Athiémé, le samedi 20 septembre.

Malgré sa lettre de soutien à Romuald Wadagni, candidat de la mouvance présidentielle, Ahossi assure rester membre actif du parti Les Démocrates et candidat sur la liste du parti pour les législatives de 2026.

Au cours de son allocution, Ahossi a adressé un message clair à sa base : « Je suis démocrate de la tête au pied. Je serai candidat sur la liste LD pour les élections législatives de 2026. », selon les propos rapportés par La Nouvelle Tribune.

Il revient également sur les circonstances de la lettre de soutien: selon ses dires, il avait été visité à son domicile par Romuald Wadagni après sa désignation pour solliciter sa bénédiction, et avait accepté de signer le document, pensant qu’il resterait privé.

Un geste qu’il reconnaît désormais comme une maladresse, notamment après la diffusion publique du courrier.

Entre lien personnel et fidélité au parti

Ahossi ne nie pas les liens personnels qui l’unissent à Romuald Wadagni et évoque une relation de respect et de fraternité, mais il insiste sur le fait que son attachement à Les Démocrates demeure intact.

Il assure avoir consulté le président du parti, Boni Yayi, avant de poser ce geste, et affirme que ce dernier l’avait autorisé à donner cette bénédiction sans pour autant renoncer à ses engagements.

Pression de la base et attentes locales

Selon Ahossi, sa base, fidèle depuis de nombreuses années à son leadership, lui a fait savoir qu’elle ne pouvait plus rester passive face à ce qu’elle perçoit comme une opportunité politique.

Plusieurs militants lui auraient demandé de rejoindre la mouvance si une occasion se présentait. Toutefois, le député précise vouloir rester dans l’opposition au travers de son parti, tout en étant prêt à saisir les opportunités politiques quand elles se présenteront.

Cette déclaration dissipe en partie les incertitudes, mais plusieurs questions demeurent : Ahossi maintiendra-t-il sa candidature aux législatives sous la bannière Les Démocrates tout en consolidant des liens politiques avec la mouvance ? Plusieurs observateurs attendent surtout de voir si cette position ambiguë sera stabilisée avant le dépôt des candidatures.