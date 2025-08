« …Je demande aux Béninois de pardonner mes insuffisances… », Patrice Talon (vidéo)

Au terme des festivités du 1er août 2025, marquant les 65 ans d’indépendance du Bénin, le président Patrice Talon s’est exprimé avec émotion et franchise devant les caméras de BENIN TV. Visiblement touché par l’accueil chaleureux de la population et conscient de l’étape charnière que représente cette commémoration, le chef de l’État a livré un message personnel, à la fois empreint de gratitude, de lucidité et de transmission.

« Je suis allé jusqu’au bout de mes efforts, de mon imagination, de ma réflexion », a déclaré Patrice Talon, dans un ton sincère, en revenant sur les neuf années passées à la tête du pays. Reconnaissant les défis et les imperfections inhérents à toute gouvernance, il a assumé ses limites. « J’ai travaillé avec bonne foi, même si j’ai pu me tromper souvent — n’étant pas Dieu. Je demande aux Béninois de me pardonner mes insuffisances et de croire au destin, à notre destin commun »

« …J’ai personnellement le sentiment que j’ai donné le meilleur de moi-même. Je suis allé jusqu’au bout de mes efforts, de mon imagination, de ma réflexion, de tout ce que je possède comme potentiel. J’ai travaillé avec bonne foi. Même si j’ai pu me tromper souvent, n’étant pas Dieu, je demande aux Béninois de me pardonner mes insuffisances, et de croire au destin commun. Je veux leur dire que le meilleur est à venir, que demain sera encore meilleur à aujourd’hui… »

À l’approche de la fin de son second mandat constitutionnel, Patrice Talon semble vouloir clore son parcours présidentiel sur une note d’humanité. « J’ai travaillé avec bonne foi », affirme-t-il, tout en saluant la résilience et l’adhésion du peuple aux réformes engagées. Il se félicite des progrès réalisés, même lents, et martèle que « désormais, l’espoir est permis ».

S’adressant particulièrement à la jeunesse, qu’il invite à s’engager, Talon exhorte chaque Béninois à accompagner la dynamique enclenchée. « Chacun peut désormais savoir que son effort peut payer. Notre effort collectif peut impulser. »