Japon: Sanae Takaichi à la tête du parti au pouvoir, en passe de devenir Première ministre

En Brève

Sanae Takaichi, décrite comme une nationaliste radicale, a été élue samedi 4 octobre cheffe du Parti libéral-démocrate (PLD) au pouvoir et devrait prochainement devenir la première femme Premier ministre du Japon. Âgée de 64 ans, elle succède à Shigeru Ishiba, démissionnaire, qui l’avait battue lors de l’élection à la tête du PLD en octobre 2024. Au deuxième tour du scrutin, réservé aux élus et aux membres du PLD, Sanae Takaichi a devancé le ministre de l’Agriculture et figure médiatique Shinjiro Koizumi, âgé de 44 ans.

