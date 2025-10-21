Japon : promesses non tenues — Takaichi n’a nommé que deux femmes

En Brève

La nouvelle Première ministre japonaise Sanae Takaichi, première femme à accéder à ce poste, n’a nommé, mardi 21 octobre, que deux femmes ministres dans son gouvernement, alors qu’elle avait promis un équilibre hommes‑femmes «à la scandinave». Admiratrice de Margaret Thatcher, Mme Takaichi avait déclaré le mois dernier que la composition de son gouvernement et du comité exécutif de son parti «serait comparable à celle des pays scandinaves». Le Japon est classé 118e sur 148 dans le rapport 2025 du Forum économique mondial sur l’écart entre les sexes, et la Chambre basse du Parlement ne compte que 15 % de femmes. L’Islande, la Finlande et la Norvège occupent les trois premières places du classement, écrit l’AFP.

