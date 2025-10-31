Japon : les hibakusha protestent contre la reprise des essais nucléaires ordonnée par Trump

En août 1945, les bombardements atomiques d’Hiroshima et Nagasaki par les États-Unis ont causé plus de 200 000 morts, uniques utilisations d’armes nucléaires en temps de guerre. Près de 80 ans plus tard, la décision de Donald Trump de relancer les essais nucléaires suscite une vive indignation au Japon.

Nihon Hidankyo, organisation représentant les survivants des bombardements et lauréate du prix Nobel de la paix 2024, a dénoncé une mesure « absolument inacceptable ». Les hibakusha, marqués à vie par des traumatismes physiques et psychologiques ainsi que par la stigmatisation sociale, voient dans cette annonce un recul majeur dans la lutte mondiale pour le désarmement.

À la suite de la déclaration de Trump, qui affirme vouloir rivaliser avec la Chine et la Russie sur le plan nucléaire, le groupe a adressé une lettre de protestation à l’ambassade américaine à Tokyo. « Cette directive va à l’encontre des efforts mondiaux pour un monde pacifique sans armes nucléaires », souligne le document.

Le maire de Nagasaki, Shiro Suzuki, a également condamné la décision, estimant qu’elle « piétine les efforts des peuples du monde entier qui ont versé sang et larmes pour un monde sans armes nucléaires ». Il a en outre questionné la pertinence d’une éventuelle nomination de Donald Trump au prix Nobel de la paix, souhaitée par la Première ministre japonaise Sanae Takaichi.

Lors de la remise du Nobel à Hidankyo l’an dernier, les survivants avaient réitéré leur appel à l’élimination de l’arsenal atomique mondial. La reprise des essais américains, si elle se concrétise, sonnerait comme un sévère revers pour cette cause.