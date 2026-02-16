Japon : le PIB a rebondi de 1,1% sur l’année 2025 selon le gouvernement

Une estimation préliminaire rendue publique lundi par le gouvernement indique que l’économie japonaise a progressé de 1,1 % en 2025. Ce chiffre, communiqué par les autorités, marque un redressement par rapport à l’année précédente.

Après une contraction de 0,2 % en 2024, la quatrième puissance économique mondiale retrouve ainsi une dynamique positive. Les responsables attribuent ce retournement à l’effet des dispositifs de relance mis en œuvre récemment.

Cette amélioration du produit intérieur brut traduit une reprise de l’activité qui avait stagné l’an dernier. Si le chiffre seul ne détaille pas les contributions sectorielles, il reflète néanmoins l’impact souhaité des politiques publiques visant à soutenir la demande.

Conséquences et éléments à surveiller

Pour les observateurs, ce sursaut soulève plusieurs questions : durabilité du rythme de croissance, transmission aux marchés du travail et aux revenus des ménages, ainsi que l’influence sur la trajectoire de l’inflation. Les autorités devront suivre de près ces indicateurs pour ajuster leurs interventions.

Les investisseurs et les économistes vont désormais scruter les données à venir afin de confirmer si le rebond est ponctuel ou le début d’une tendance plus soutenue. Les prochains trimestres fourniront des indices sur la solidité de la reprise et sur la nécessité d’un maintien ou d’un ajustement des mesures de soutien.