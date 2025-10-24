En Brève

Japon : la nouvelle Première ministre veut accélérer la hausse des dépenses militaires

La nouvelle Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a annoncé vendredi vouloir accélérer l’augmentation des dépenses militaires afin d’atteindre l’objectif de 2 % du produit intérieur brut (PIB) national avec deux ans d’avance, a-t-elle déclaré lors de son premier discours politique. Elle a en outre qualifié les « activités militaires » de la Chine, de la Corée du Nord et de la Russie de « grave préoccupation », soulignant la nécessité d’une réponse budgétaire et stratégique pour renforcer la sécurité nationale et régionale.

