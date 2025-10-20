Japon : accord de coalition signé lundi, selon le nouveau parti allié au PLD

En Brève

Le Parti libéral-démocrate (PLD), formation conservatrice au pouvoir au Japon, signera un accord de coalition lundi 20 octobre, a annoncé Hirofumi Yoshimura, co-dirigeant du Parti de l’innovation du Japon (JIP), nouveau partenaire du PLD. Cet accord ouvre la voie à l’accession de Sanae Takaichi à la tête du gouvernement, qui ferait d’elle la première femme à gouverner le pays. « Aujourd’hui, nous allons signer un accord pour lancer une coalition de gouvernement. À 18 heures [09H00 TU], nous le conclurons formellement », a déclaré Yoshimura, qualifiant le JIP de formation réformatrice d’opposition de centre-droit.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ