« J’ai donné le meilleur de moi-même, je suis allé au bout de mes efforts », Patrice Talon

À l’issue du défilé militaire et civil marquant la célébration du 65ᵉ anniversaire de l’indépendance du Bénin, le président Patrice Talon a livré, ce vendredi 1er août 2025, un message d’adieu à ses compatriotes.

« J’ai donné le meilleur de moi-même », c’est par ces mots que Patrice Talon a résumé son engagement à la tête du Bénin juste après le traditionnel défilé du 1er août. Visiblement ému, le président de la République a salué la nation pour la confiance renouvelée au fil des années et s’est réjoui du parcours réalisé depuis son accession au pouvoir.

Il reconnaît que le chemin n’a pas été aisé, mais il estime que les bases du développement sont désormais posées. « Nous avons parcouru un chemin merveilleux, difficile certes, mais merveilleux », a-t-il confié.

Pour lui, le Bénin s’est prouvé à lui-même, et au monde entier, que le changement et le développement sont possibles, même s’ils prennent du temps. Selon lui, les efforts déployés ces dernières années portent déjà des fruits visibles, et les perspectives sont prometteuses.

Patrice Talon évoque ses limites humaines

Avec beaucoup de sincérité, Patrice Talon a évoqué ses limites humaines. « Je ne suis pas Dieu, j’ai pu me tromper souvent. Mais j’ai travaillé avec bonne foi ». Il a demandé pardon aux Béninois pour ses insuffisances et les a appelés à garder confiance dans l’avenir du pays.

« …J’ai personnellement le sentiment que j’ai donné le meilleur de moi-même. Je suis allé jusqu’au bout de mes efforts, de mon imagination, de ma réflexion, de tout ce que je possède comme potentiel. J’ai travaillé avec bonne foi. Même si j’ai pu me tromper souvent, n’étant pas Dieu, je demande aux Béninois de me pardonner mes insuffisances, et de croire au destin commun. Je veux leur dire que le meilleur est à venir, que demain sera encore meilleur à aujourd’hui… »

Dans son message, le chef de l’État a réservé une mention particulière à la jeunesse béninoise. Il l’a exhortée à se départir du désespoir, longtemps associé à son destin, et à croire en ses propres forces. « Désormais, la jeunesse béninoise doit être confiante dans son avenir », a-t-il insisté, avant de l’inviter à accompagner la dynamique actuelle dans tous les secteurs de compétence et d’engagement.