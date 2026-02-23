Jacques Séguéla : cette demeure liée à la rencontre Sarkozy–Carla Bruni a-t-elle été acquise par Laurent Ruquier ?

Jacques Séguéla, icône de la publicité française, fête ses 92 ans ce 23 février 2026. Figure des stratégies de communication et conseiller de responsables politiques, il reste associé à plusieurs épisodes marquants de la vie publique, parmi lesquels la rencontre entre Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, censée s’être tenue dans l’une de ses résidences à Villerville, en Normandie.

Connu pour son franc-parler et ses campagnes publicitaires, Séguéla a également fait la une pour une phrase prononcée en 2009 sur France 2 à propos de la montre Rolex, qui a déclenché une vive polémique médiatique. Il a par la suite présenté des excuses et transformé la controverse en action caritative en mettant la montre aux enchères; elle a été adjugée 8 000 euros lors d’une vente organisée avec l’humoriste Laurent Baffie et la chaîne Paris Première.

Outre ses déclarations, Jacques Séguéla est l’auteur et le coauteur d’ouvrages sur les campagnes présidentielles de la Ve République et a travaillé pour des dirigeants de premier plan. Pendant la campagne présidentielle de 2007, il soutient la candidate socialiste Ségolène Royal, critique le ralliement d’Éric Besson à Nicolas Sarkozy, puis annonce qu’il votera pour Nicolas Sarkozy entre les deux tours, témoignage des positions parfois changeantes qui ont jalonné sa carrière.

Séguéla, la Rolex et le manoir de Villerville

Dans ses mémoires publiées en 2009, Jacques Séguéla raconte avoir organisé, en novembre 2007, un dîner dans sa propriété normande où, selon lui, Nicolas Sarkozy aurait rencontré pour la première fois Carla Bruni. Quelques mois plus tard, le couple officialisera sa relation puis se mariera, donnant à cette demeure une place particulière dans les récits médiatiques autour de la présidence.

La propriété, dite le « Petit Manoir », se situe à Villerville, entre Trouville et Honfleur, sur la Côte Fleurie. Construite en 1875 par Charles Garnier, l’architecte de l’Opéra de Paris, elle couvre environ 600 m² et se caractérise par une architecture anglo-normande à colombages, de vastes pièces de réception, un jardin dominant la Manche et des installations telles que salons, salle de billard et plusieurs chambres avec salles de bains.

En 2017, une rumeur a circulé au sujet d’un éventuel achat de cette maison par l’animateur Laurent Ruquier. Ce dernier a rapidement démenti sur les réseaux sociaux : « La presse et les réseaux sociaux sont décidément fous. (…) Je rêve en effet d’acheter ce manoir, mais je ne l’ai encore ni visité ni même signé une promesse de vente. » Jacques Séguéla a confirmé l’amitié entre les deux hommes et précisé que Ruquier avait été invité à plusieurs reprises, tout en indiquant que la maison n’était pas officiellement en vente à ce moment-là.

Villerville, plus discrète que Trouville ou Deauville, attire des personnalités en quête de calme et de proximité avec la mer. Outre la propriété de Séguéla, le village compte d’autres résidences de personnalités du monde des médias, dont une maison attribuée à Sophie Davant, située à quelques mètres de la plage.