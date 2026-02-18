Jack Lang, figure politique et culturelle française pendant plus de quarante ans, est autant connu pour avoir créé la Fête de la Musique que pour être régulièrement mêlé à des polémiques liées à des affaires de pédocriminalité, y compris des citations dans les dossiers de Jeffrey Epstein. Ancien ministre de la Culture et président de l’Institut du monde arabe, son parcours public oscille entre réalisations institutionnelles et mises en cause médiatiques.

Homme de culture aux nombreux réseaux, Jack Lang a occupé des fonctions ministérielles majeures sous les présidences de François Mitterrand puis, dans une configuration différente, sous Jacques Chirac. Son action publique l’a rendu très présent dans les médias et dans les institutions culturelles françaises ; il a notamment présidé l’Institut du monde arabe (IMA) et porté des initiatives visibles du grand public.

Parmi ses initiatives les plus marquantes figure la création de la Fête de la Musique, lancée le 21 juin 1982. Inspirée d’initiatives antérieures et d’une réflexion sur la démocratisation des pratiques musicales, cette manifestation, dont la paternité intellectuelle est attribuée au musicien américain Joel Cohen pour une idée déjà formée en 1976 et en lien avec la Journée internationale de la musique défendue par l’Unesco, a été adoptée en France et s’est exportée à l’international, étant célébrée depuis chaque année dans une centaine de pays.

Affaires et citations judiciaires : du Coral aux dossiers Epstein

La carrière de Jack Lang est également marquée par des polémiques et des citations dans des affaires sensibles. Son nom a été évoqué dans l’affaire dite du Coral, qui porte sur des abus sexuels commis sur des mineurs handicapés ; il figure dans des récits et des mentions médiatiques autour de ce dossier, même si, selon les éléments publics, il a été écarté au fil de l’enquête. Dans les années 1970, sa signature à une tribune publiée dans Le Monde appelant à une dépénalisation de certains rapports avec des mineurs a suscité une très forte polémique ; Jack Lang a déclaré, lors d’un entretien en 2021 sur Europe 1 avec Sonia Mabrouk, regretter aujourd’hui avoir signé ce texte.

Plus récemment, en 2026, son nom apparaît dans des documents liés à l’affaire Jeffrey Epstein, pédocriminel américain dont le réseau d’exploitation sexuelle de mineurs a servi de cadre à des enquêtes internationales. Les dossiers publiés et révélés ces dernières années incluent des mentions de personnalités diverses ; Caroline Lang, fille de Jack Lang, est également citée dans certains médias qui couvrent le scandale.

Sur le plan des confidences publiques, Jack Lang s’est livré à des souvenirs personnels et littéraires, notamment dans des interviews et dans son ouvrage consacré à François Mitterrand. En 2016, invité de l’émission L’Invité sur TV5Monde, il évoquait avec verve des anecdotes sur Mitterrand, rappelant notamment une passion partagée pour les huîtres et d’autres souvenirs littéraires et gastronomiques consignés dans son Dictionnaire amoureux de François Mitterrand. Dix ans plus tard, ces souvenirs coexistent avec des mentions de son nom dans des dossiers internationaux touchant à Jeffrey Epstein.