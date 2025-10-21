Italie : baisse continue des naissances et du taux de fécondité

En Brève

L’Institut national des statistiques (Istat) a indiqué mardi 21 octobre que le nombre de naissances en Italie en 2024 a poursuivi sa chute et que le taux de fécondité a atteint un plus bas historique, à 1,18 enfant par femme. Selon l’Istat, 369 944 naissances ont été enregistrées en 2024, en baisse de 2,6 % par rapport aux 379 890 naissances de 2023. Le recul s’inscrit dans une tendance de long terme : en 2008 plus de 576 000 naissances avaient été recensées, cinq ans plus tard moins de 515 000 et, en 2018, moins de 440 000 ; depuis, la baisse se poursuit chaque année, écrit l’AFP.

