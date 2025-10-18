Israël remet 15 dépouilles palestiniennes à Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas

En Brève

Le ministère de la Santé à Gaza, placé sous l’autorité du Hamas, a indiqué samedi qu’Israël avait restitué 15 dépouilles de Palestiniens, portant à 135 le nombre de corps rapatriés depuis lundi dans la bande de Gaza. Selon l’accord de cessez-le-feu négocié sous l’égide du président américain Donald Trump, il est prévu qu’Israël remette 15 dépouilles de Gazaouis pour chaque dépouille d’otage israélien restituée. Le Hamas a, depuis lundi, remis les corps de dix otages.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ